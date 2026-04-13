El Sporting Río Duero alevín se proclama campeón de Castilla y León y jugará el Nacional

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Sporting Río Duero ha conquistado de forma brillante el título en el Campeonato Regional de Edad Alevín Masculino, en cuya última jornada superó por un incontestable 0-2 al Club Voleibol Burgos. El triunfo de este domingo es el décimo -todos en dos mangas- que ha logrado en la presente campaña el equipo al que entrenaba Pablo Mugarza hasta febrero y al que ahora dirige Rafael Ortega. Los alevines del Sporting Río Duero ya finalizaron cuartos en la última Copa de España, celebrada en Valladolid en diciembre, y tienen garantizada su presencia en el Campeonato de España, que se desarrollará -también en la capital de Castilla y León- del 12 al 14 de junio. En la categoría alevín, reservada esta temporada a los nacidos en 2014 y 2015, todavía se practica el minivoley, con equipos de cuatro jugadores en cancha.

Los integrantes del flamante campeón de Castilla y León son Hugo Diago, Jorge Fernández, David Fresno, Enzo Gómez, Alejandro Hernando, Mario Miguel, Julián Pascual, Mario Pescador y Mateo Romero. Cinco de ellos (Fernández, Fresno, Miguel, Pascual y Pescador) formaban parte del equipo alevín del Sporting Santo Domingo que ganó la medalla de oro la pasada temporada en el Campeonato de España. Y Enzo Gómez era uno de los integrantes del conjunto benjamín del Sporting Santo Domingo que se proclamó subcampeón de España en junio del año pasado. La actual es la primera temporada en la que, tras el acuerdo firmado el pasado verano, el Sporting Santo Domingo y el Río Duero gestionan de forma conjunta los equipos masculinos de sus respectivas secciones inferiores.

El Sporting Santo Domingo se encarga directamente de las categorías benjamín y alevín y el Río Duero se ocupa de los infantiles y los cadetes. En el Campeonato Regional de Edad Alevín también participa, bajo la denominación de Río Duero Sporting, el segundo equipo soriano de la categoría, que todavía debe disputar un partido y marcha tercero, por detrás del VCV Duero de Valladolid. En una meritoria cuarta posición han concluido los benjamines del Sporting Río Duero, que, pese a que compiten en una categoría superior a la suya, han tuteado a la mayor parte de sus rivales. El Sporting Santo Domingo ha ganado cinco medallas en otros tantos Campeonatos de España en los cuatro últimos años: plata benjamín en 2022 y 2025, oro benjamín en 2023 y oro alevín en 2024 y 2025.