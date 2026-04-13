Luis María Gonzalo y Mariela Martínez, campeones del Provincial de caza

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Luis María Gonzalo Coloma y Mariela Martínez Gamarra se proclamaron campeones del Campeonato Provincial de Perros de Muestra San Huberto, en la cita celebrada en Portelárbol y gestionada por el C.D. Valle del Tera.

La prueba se celebró en un terreno sembrado de perdiz y durante el campeonato se valora la conducta del cazador en relación con la pieza de caza y el perro, el tiro así como al actividad del animal (adiestramiento y cualidades naturales).

La ganadora femenina y los dos primeros clasificados en la prueba masculina acudirán al Regional de San Huberto.DELEGACIÓN SORIANA DE CAZA

En la prueba masculina el vencedor de la competición fue Luis María Gonzalo Coloma, de la Sociedad de Cazadores Virgen de la Soledad Herreros con 'Alenergi Moria', una spaniel bretón hembra. El segundo puesto fue para José Antonio Aparicio de Juan, de la Sociedad de Cazadores de Espejón con 'Txiki', un setter inglés hembra. El tercer clasificado fue Ángel Soria Corredor, del Club Deportivo Cazadores de Berlanga, con 'Adarmendi Ura' un setter inglés hembra. Ya en la prueba femenina el triunfo recayó en Mariela Martínez Gamarra, de la Sociedad de Cazadores y Pescadores San Saturio, quien compitió con 'June de Sierra' una setter ingles.

Los dos primeros clasificados de la competición masculina y la ganadora femenina representarán a la provincia en el Campeonato de Castilla y León de San Huberto.

La finalidad de este campeonato es la de promover y valorar el espíritu deportivo el cazador, las cualidades naturales y adiestramiento del perro, así como la educación venatoria del mismo, mediante una competición de alto nivel, que ponga de manifiesto los aspectos cinófilos y técnicos de la caza y que aspire a la enseñanza de los cazadores, respetando la naturaleza y el entorno.

La prueba se desarrolla con caza salvaje o sembrada (perdiz o faisán) en terrenos naturales y en donde el cazador, con su perro, efectúa un turno de quince o veinte minutos, pudiendo utilizar cuatro cartuchos y únicamente puede abatir dos piezas de las consideradas puntuables. Le acompañan en su actuación dos jueces, los cuales en base a los baremos de puntuación establecidos reglamentariamente, le van asignando los que consigue en positivo o negativo, hasta un máximo de 100 puntos.