El Valeránica acaricia el título de campeón de Liga Provincial

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Valeránica tiene en título de Liga Provincial Masculina en la palma de la mano. El equipo de Berlanga podría sellar ese triunfo este fin de semana si gana en Langa, partido programado para el sábado a las 18.00 horas, o bien su principal perseguidor, el Calasanz B, obtiene su mismo resultado. En la competición femenina el Numancia se mantiene al frente de la tabla y va camino de lograr el título de campeón.

Quedan tres jornadas para que finalice la Liga Provincial y el C.D. Valeránica va viento en popa hacía el título. Lidera la clasificación con 58 puntos, siete mas que el C.D. Calasanz B. En la jornada del pasado fin de semana el equipo que dirige Raúl Catalina se impuso por 2-1 al Navaleno en un encuentro que se puso cuesta arriba tras el tanto inicial del equipo pinariego. El Calasanz B descansó esta jornada. Así está la clasificación de la Liga Provincial Masculina.

En esa zona media alta, el que también va como un tiro es el Quintana equipo que se impuso por 1-3 al Norma San Leonardo firmando su quinto triunfo consecutivo, un resultado que le ha permitido encaramarse a la tercera posición de la tabla. También a domicilio ganaron Visontium (1-3 al Arcóbriga) y Piqueras (0-3 al Abejar). Tardelcuende y San Esteban ganaron en casa mientras que el único empate, a dos, lo protagonizaron Castroviejo y Langa.

Liga Provincial Femenina

En la Liga Provincial Femenina solo se disputó el Sporting Uxama-C.D. Numancia, segunda contra primera, un choque que terminó sin goles. El resultado permite a las rojillas mantener el liderato de la competición con un punto de ventaja sobre las burgenses y con un partido menos en su casillero cuando quedan igualmente tres jornadas para finalizar la competición. Este fin de semana las numantinas reciben en la Ciudad Deportiva a la S.D. Almazán, sábado a las 12.45 horas, mientras que el Sporting Uxama juega ese mismo día en San Leonardo a las 17.00 horas. Así está la clasificación de la Liga Provincial Femenina.