Daniela Corchón, subcampeona del Máster Absoluto de Valencia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La joven soriana Daniela Corchón, del Club Bádminton Soria-CS24, sigue dando pasos agigantados en su carrera deportiva y, tras finalizar su etapa en la categoría sub-19, acaba de lograr su primera medalla en el Master Absoluto celebrado en Valencia, lo que supone el primer metal para un deportista soriano en una prueba nacional absoluta.

Daniela participó en la modalidad de dobles mixtos junto al oscense Alejandro Gállego con quien se proclamó campeona de España sub19 en el pasado mes de noviembre.

Sin apenas puntos de ranking nacional, el camino a la final no iba a ser fácil, teniendo a los cuartos favoritos como primeros rivales. Entre sus contrincantes también se encontraron con jugadores extranjeros hasta plantarse en la final del domingo contra una pareja ovetense que les superó por un tanteo de 15-21 y 16-21.

Daniela está abriendo camino a las futuras generaciones demostrando que es posible llegar hasta el máximo nivel desde un club modesto y sin soporte por parte de ningún programa de tecnificación nacional.

En esta misma prueba hubo doble presencia soriana dado que Nora Martínez también participó. Las mejores prestaciones de Nora vinieron en la modalidad de individual alcanzando los octavos de final.

Estos excelentes resultados se producen a un mes de la celebración del Campeonato de Espala absoluto, en el que intentarán lograr los mejores resultados posibles.

Otra fémina, la jugadora sub17 y compañera de club de ambas, Jimena Ayllón también cuajó una excelente competición en el Máster de Cataluña de su categoría donde logró dos medallas de oro tanto en individual como en doble femenino junto a la zaragozana Olalla Herrero. En un fantástico comienzo de temporada, Jimena añadió un nuevo doblete a su trayectoria que la colocan cada vez más cerca del top ten nacional asegurándose la participación en Másters Nacionales.

Finalmente, un buen número de jugadores del Club Bádminton Soria-CS24 y de la AD89 de El Burgo de Osma competían el sábado en Vitoria y se hacían con numerosas medallas en las categorías sub17, sub19 y senior.

Fue sin duda en esta última donde hubo mejores resultados. En individual, consiguieron los oros en sus categorías, David Hernansanz, Cristina Puebla, Santiago Martínez y José Carlos Pérez.

También hubo triunfos en las modalidades de dobles por parte de los clásicos Manuel Acero y Santiago Martínez y de Álvaro Sanz quien hizo pareja con el pakistaní Rehmat Waqas.

Los dos últimos oros vinieron en la modalidad de dobles mixtos con las victorias de los burgenses Sergio Latorre y Cristina Puebla y de Manuel Acero junto a la jugadora local, Cristina Irigoyen.

La plata de Sergio Latorre en doble masculino y el bronce de David Hernansanz junto a José Carlos en la misma modalidad completaron el ramillete de medallas de la categoría senior.

La cantera del club soriano también se hizo con metales, en este caso a través del doble femenino sub19 de Carmen Gómez e Isabel Corchón.