Nueva edición de la Travesía Alto Duero: carrera y marcha en Soria capital

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El próximo sábado 2 de mayo se celebrará en la ciudad de Soria la duodécima edición de la Travesía Alto Duero, la carrera y marcha de montaña con salida y llegada desde la Plaza Mayor y con recorrido por toda la zona de la Sierra de Santa Ana.

La carrera dará comienzo a las 18.00 horas, con un recorrido de 11 kilómetros y alrededor de 700 metros positivos de desnivel. La marcha de montaña empieza cinco minutos después, a las 18.05, con algo más de siete kilómetros de recorrido y 400 metros de desnivel positivo.

La Travesía Alto Duero está organizada por Banzaii Antártica Asociación Soriana de Montaña, y el precio de la inscripción es de 5 euros tanto para la carrera como para la marcha.

https://www.sportchip.es/evento/travesia-alto-duero-2026-tad