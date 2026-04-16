Buena jornada para la cantera del Club Soria Baloncesto en los partidos disputados en casa

Uno de los partidos de la cantera del CSB del pasado fin de semana.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

1ª División Masculina:

CSB INF TRANSLER 86 - ADARSA MARISTAS 75

Partido dominado de principio a fin por el equipo local gracias a una defensa sólida y un ataque muy eficiente, buscando las mejores opciones y los mejores tiros para meter canasta. Una victoria que viene a consolidar la buena racha de este equipo en la segunda vuelta.

A nivel clasificatorio, el CSB TRANSLER da un golpe en la mesa ganando a los 3°e igualando en victorias lo que hace que tengamos oportunidad de acabar 3° en esta fase.

2ª División Masculina:

CSB INF. MAXICOLCHÓN 10 - CB TIZONA C 61

Partido en el que desde la primera jugada se vio la superioridad física del equipo visitante.

Un muy mal primer cuarto por parte de los locales con muchas dudas e imprecisiones en su juego donde el miedo dominó bloqueó a los sorianos y permitió que el equipo visitante aprovechase los errores y se fuese en el marcador. La falta de confianza hizo que el resultado fuese mucho más abultado de lo que debería en el primer cuarto.

El segundo cuarto en cambio fue muy diferente, los sorianos conseguían cerrar el rebote, robar balones y jugar a baloncesto, lo que hizo que los 10 puntos metidos fuesen todos en este periodo.

La segunda parte fue por rachas, el CSB la aprovechó para seguir mejorando y aprendiendo de buenos rivales, ahora le toca a los sorianos seguir trabajando para el último partido de temporada.

PISONES 88 - CSB CAD. FORGASA 67

Partido complicado de los sorianos contra los terceros en la clasificación general.

Se repite el mismo procedimiento, el equipo soriano empieza bien pero con bastantes pérdidas de balón que permiten a los rivales canastas fáciles. Tras un arreón en el 3 cuarto otra vez la misma situación de pérdidas que hace que el equipo se pusiese 20 abajo en el luminoso.

Ya en el último cuarto con una mejor defensa y un buen ataque, permiten a los sorianos ponerse a 9 puntos, pero no quedaba tiempo suficiente para hacer la épica y remontar.

Mal partido en general con poca claridad. Partido condicionado por las pérdidas de balón, un mal balance defensivo y mala defensa.

CSB CODESIAN 79 - TIZONA C 51

Partido que pese a comenzar con cierta igualdad en el marcador propiciado por imprecisiones y errores locales que eran aprovechados por los de Burgos, se solventó del lado local gracias a la contundencia defensiva y el buen ataque ofensivo en el segundo tiempo por parte de los sorianos.

BASKET PISONES AMARILLO 86 - CSB JUN. BLANCO CAJA RURAL de Soria 36

Nueva derrota del Junior B Masculino fuera de casa donde el equipo visitante no empezó bien en el partido permitiendo ya desde el primer cuarto una ventaja de 10 puntos para los locales.

En el segundo cuarto los sorianos mejoraron en ataque y tuvieron más acierto debajo del aro pero no conseguían reducir la distancia en el luminoso pese a la menor diferencia en el segundo cuarto con sus rivales.

El paso por el vestuario no les sentó bien a los sorianos que vieron como el tercer y último cuarto el equipo visitante aprovechaba cada oportunidad y se beneficiaba de los errores sorianos para tomar ya una ventaja insalvable en el marcador.

CSB JUN. NEGRO CAJA RURAL de Soria 59 - CB PALENCIA 53

Importante victoria del equipo Junior masculino A ante el segundo clasificado y que les garantiza el tercer puesto en liga regular a falta de una jornada.

Partido muy completo donde la primera parte el ritmo alto y los contraataques permitieron obtener las primeras ventajas locales y que en el segundo tiempo no se consiguió finiquitar en parte por errores propios y en parte por el acierto visitante.

Pese a todo, es un buen resultado para los sorianos que se han afianzado en la parte alta de la clasificación con un gran trabajo en equipo.

Minibasket Masculino Provincial:

CSB MIN. NOVATION 53 - TIZONA C 35

Buena victoria del equipo soriano. Primera mitad con faltas de concentración por el conjunto del CSB y muy poca intensidad que provocaron que el resultado fuese muy igualado. En la segunda mitad del partido se subió el nivel de intensidad por parte de los locales subiendo la presión tanto en ataque como en defensa, lo que les permitió recuperar el buen juego habitual de los sorianos y anotar puntos fáciles. Se

notó mucho también la mejora en defensa por parte de los pequeños sorianos después del paso por el vestuario y el no dar segundas oportunidades al equipo rival. Importante victoria para los locales que deben de seguir peleando por mantenerse en la parte alta de la tabla de cara al fin de temporada.

2ª División Femenina:

SAN PABLO BURGOS A 54 - CSB INF. CYONA CONSTRUCCIONES 62

Victoria de mucho peso en casa de las segundas clasificadas, que demuestra el nivel de competitividad que está alcanzando el equipo soriano.

Bonito partido el ofrecido por los 2 equipos con juego alegre y presión alta con muchas pinceladas técnicas de alta calidad; alternancia en el marcador con pequeñas ventajas para ambos conjuntos que conseguimos romper en el tercer cuarto con un parcial de 9-0.

A partir de ahí, paciencia en ataque de las sorianas, buena defensa y consiguen administrar la ventaja hasta el final.

Gran esfuerzo de las chicas del CSB en el partido que cerrarán la temporada con el derby del próximo fin de semana ante FDR.

CSB INF HOSPITAL LA TORRE 40 - BFB Skoda Motorcid 48

Partido muy igualado y de un muy alto nivel físico, en el que el buen juego de las locales hizo que el marcador fuese empatado hasta el tercer cuarto donde una desconexión de las sorianas llevó al equipo visitante a ponerse por delante con una renta de 10 puntos por delante.

Pese a todo y las sorianas volviendo a coger el ritmo que exigía el partido consiguieron responder y volver a colocar el empate en el marcador para empezar el último cuarto.

Los errores de cara al aro y en la toma de decisiones en el último minuto decantó el partido para las visitantes.

Las sorianas deben seguir conesta dinámica de juego para cerrar esta temporada con una victoria en la última jornada

CD BASE 82 - CSB JUN MARTÍNEZ TRÍBEZ 36

Primer desplazamiento de la segunda fase del junior femenino CSB Martinez y Tribez, las cuales cuajaron uno de los peores partidos de la temporada en Segovia contra CD Base, sucumbiendo ante una gran intensidad de juego y un gran acierto de cara a canasta, lo que llevó el marcador a su favor por 82 a 36.

Partido muy completo y colectivo del equipo rival que marcó su ritmo de juego durante la mayor parte del partido y donde las sorianas no entraron al partido hasta el descanso, permitiendo un marcador de 40-11, lo que fue una distancia insalvable aunque la segunda parte se dió una mejor versión de juego, fue insuficiente ante un duro rival, terminando el partido con un 82-36.

Para que el equipo soriano consiga la clasificación para jugar la Final Four, debe ganar sus dos partidos restantes contra Colegio Leonés y Carbajosa de Salamanca, que pese a este mal resultado, el equipo sigue teniendo grandes posibilidades de conseguir dicha meta.

Minibasket Femenino Provincial:

Doble jornada este fin de semana para las pequeñas sorianas:

SPB CHOCOLATERÍA IBÁÑEZ A 67 - CSB RED DE CALOR 16

El SPB Chocolatería Ibáñez A firmó una victoria contundente ante el CSB Red de Calor en un partido dominado de principio a fin por las locales.

Desde el primer cuarto, el equipo local impuso un ritmo alto y una defensa muy sólida que dejó sin opciones al rival. La ventaja se amplió progresivamente en los siguientes periodos reflejando una clara superioridad en ambos lados de la pista.

CSB RED DE CALOR 62 - BFB FUNDACIÓN CÍRCULO 24

Segundo partido de esta jornada para este equipo, donde el CSB Red de Calor puso el broche final a la temporada con una clara victoria (62-24) ante el BFB Fundación Círculo.

El equipo soriano dominó desde el inicio, destacando un gran primer y tercer cuarto que dejaron el encuentro prácticamente resuelto.

Un cierre de temporada muy positivo para nuestras pequeñas chicas del CSB, que se despiden con buenas sensaciones y seguro que están pensando ya en la temporada que viene.