El moto club MC Soria es el nuevo adjudicatario del circuito de motos de Navalcaballo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El nuevo moto club de la ciudad de Soria, de la cual toma el nombre, el MC Soria, se queda con la licitación del Ayuntamiento de Navalcaballo del terreno destina a circuito de motos, publicado en el mes de febrero y resultando este moto club como adjudicatario.

El MC Soria y el Ayuntamiento de Navalcaballo firman un contrato de licitación para la adjudicación de un terreno destinado y licitado como circuito de motos. El MC Soria se hace cargo así del antiguo circuito permanente de motocross “La María” así como el terreno colindante donde se proyecta realizar un área offroad donde se realizarán circuitos de diferentes modalidades de la moto offroad.

Entre las modalidades que se podrán practicar en él era offroad se encuentran:

- Circuito de motocross (antiguo circuito “La María”), que hay que rehabilitar y acondicionar ya que lleva muchos años parado y sin actividad, recordar que aquí se han llegado a realizar competiciones oficiales.

- Circuito de super enduro, el cual contara con obstáculos y dificultades típicas de esta modalidad. Esta es una de las modalidades mas explosivas y vistosas del mundo de la moto offroad, la cual entrenan la mayoría de pilotos profesionales, dada su exigencia física y técnica.

- Crono infantil/iniciación, para los socios menores o que quieran iniciarse en este deporte. Sera una crono sencilla en la cual igual se realizarán varias trazadas para que se vaya subiendo de nivel desde 0 y también sea utilizada para entrenar pilotos más experimentados.

- Area de trial, donde se fabricarán zonas con obstáculos, de diferentes niveles, para poder realizar esta modalidad desde 0 a nivel profesional. Recordemos que esta modalidad es “la base” de todas las demás, siendo muy compleja a nivel técnico, dotando a sus pilotos de un tacto único sobre la moto, donde el equilibrio y concentración son fundamentales.

A mayores se valorará realizar modificaciones en los mismos, así como intentar meter mas modalidades que permita el espacio, pero esto es el proyecto inicial*

La entrada para los socios del club será gratuita, siendo para los no socios de un precio (todavía por determinar cuando este acabado el proyecto) que rondará los 15-20€/día.

El circuito, se intentará dar de alta en la federación de Castilla y León, para que sea un circuito en el cual se puedan realizar entrenamientos oficiales, apuntándose en la misma federación, así como a futuro poder traer alguna prueba de dicha federación.

El terreno ha de habilitarse para el proyecto, empezando por su vallado y delimitación, por lo que de momento queda prohibida se utilización, bajo plena responsabilidad personal de quien incumpla esta prohibición, así como las posibles acciones legales por parte del club.

Las cuotas del club para quien quiera hacerse socio son:

- SOCIO MAYOR DE EDAD O MENOR FEDERADO AÑOS: 50€/año

- SOCIO MENOR DE 14 AÑOS (no federado): 25€/año

- SIMPATIZANTE/COLABORADOR: 25€/año

Para hacerse socio también se debe rellenar una solicitud la cual se facilitará vía email el cual dejamos mas abajo. mcsoria2025@gmail.com

El club cuenta con 36 socios adultos, así como 10 menores y 2 simpatizantes, varios de ellos dejando su huella en competiciones regionales, nacionales y pronto algunos de sus pilotos competirá en pruebas internacionales.

El MC Soria, aunque nuevo, cuenta con socios con gran experiencia en competición, así como en la organización de pruebas. Se cuenta con socios de todos los niveles, con lo que se anima a cualquier aficionado de la moto a informarse del proyecto y ser socio, pues será bienvenido.

Desde el club nos tramiten que quieren dar un impulso a la moto offroad de la provincia dotándole de un área offroad donde entrenar con toda tranquilidad diferentes modalidades, además de intentar hacer eventos con los socios para fomentar esta práctica deportiva y realizar alguna competición.