Bádminton
El filial del Club Bádminton Soria afronta la última jornada de la Liga de Madrid
Los dos últimos enfrentamientos tendrán lugar en la matinal del domingo en Guadarrama
El segundo equipo del Club Bádminton Soria-CS24 disputará la última jornada de competición en la liga madrileña con dos últimos enfrentamientos que se llevarán a cabo en la matinal del domingo en la localidad madrileña de Guadarrama.
Tras la celebración de una fase previa, el club soriano concluyó empatado en la primera posición del grupo D junto a otras dos escuadras. El triple empate se resolvió colocando al Club Bádminton Soria-CS24 en la tercera posición del grupo viéndose relegado a la lucha por el octavo puesto en de la clasificación general.
En esta fase final, el primer rival será el Club Bádminton Leganés B en una confrontación que tendrá lugar a las 9:45 para concluir su participación en esta liga a las 12 horas del mediodía frente a un rival por determinar.
El listado de jugadores del equipo soriano que están inmersos en esta liga, son miembros de la cantera del club de categorías sub17 y sub19, que se han enfrentado a jugadores absolutos adquiriendo una experiencia para poder colaborar, si fuera necesario, con el equipo de liga nacional.