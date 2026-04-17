El filial del Club Bádminton Soria afronta la última jornada de la Liga de Madrid

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El segundo equipo del Club Bádminton Soria-CS24 disputará la última jornada de competición en la liga madrileña con dos últimos enfrentamientos que se llevarán a cabo en la matinal del domingo en la localidad madrileña de Guadarrama.

Tras la celebración de una fase previa, el club soriano concluyó empatado en la primera posición del grupo D junto a otras dos escuadras. El triple empate se resolvió colocando al Club Bádminton Soria-CS24 en la tercera posición del grupo viéndose relegado a la lucha por el octavo puesto en de la clasificación general.

En esta fase final, el primer rival será el Club Bádminton Leganés B en una confrontación que tendrá lugar a las 9:45 para concluir su participación en esta liga a las 12 horas del mediodía frente a un rival por determinar.

El listado de jugadores del equipo soriano que están inmersos en esta liga, son miembros de la cantera del club de categorías sub17 y sub19, que se han enfrentado a jugadores absolutos adquiriendo una experiencia para poder colaborar, si fuera necesario, con el equipo de liga nacional.