Las secciones inferiores del Sporting Santo Domingo disputan este fin de semana sus últimos partidos en casa

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Siete de los equipos que componen las secciones inferiores del Sporting Santo Domingo se despedirán este fin de semana del Polideportivo de Los Pajaritos. Los Campeonatos Regionales de Edad terminan para cuatro de ellos (Sporting Santo Domingo B cadete femenino, Sporting Río Duero cadete masculino, Sporting Santo Domingo C infantil femenino y Sporting Río Duero infantil masculino) y a otros tres (Sporting Santo Domingo A cadete femenino y Hospital Latorre Sporting A y B infantil femenino) les quedará todavía una jornada como visitantes. Los Campeonatos Regionales de Edad han finalizado también para los alevines del Sporting Río Duero, las alevines del Sporting Santo Domingo A y D y para los benjamines del Sporting Río Duero.

Aún les resta algún partido en Soria a los otros dos equipos alevines femeninos (el Sporting Santo Domingo B y C) y a las dos escuadras benjamines femeninas con las que cuenta esta temporada la entidad soriana. El primero de los partidos de este fin de semana será el de la Liga Plata del Campeonato Regional de Edad Infantil Femenino que enfrente al Hospital Latorre Sporting C y al Río Duero B. Este duelo se disputará el sábado, a las 12:30 horas. A continuación, les llegará el turno a las cadetes del Sporting Santo Domingo A de la Liga Oro y a las infantiles del Hospital Latorre Sporting A y B de la Liga Oro, ante el Voleibol Ponferrada (León). También el sábado, a las 16:30 horas, se jugará el duelo entre las cadetes de la Liga Plata del Sporting Santo Domingo B y el Río Duero B.

El domingo, en el mismo escenario, las cadetes de la Liga Oro del Sporting Santo Domingo A se medirán al Río Duero A (12:30 horas), a la vez que las infantiles del Hospital Latorre Sporting A juegan ante el Río Duero A. A continuación, les llegará el turno al partido entre los dos equipos masculinos de la categoría infantil (Sporting Río Duero y Río Duero Sporting) y al último choque de la temporada como locales para las infantiles del Hospital Latorre Sporting B. Para el lunes, a las 19:00 horas, quedará el encuentro cadete masculino entre el Sporting Río Duero y el Río Duero Sporting. El club que preside César Gonzalo cuenta en la presente temporada con un total de 16 equipos (once femeninos y cinco masculinos) dentro de sus secciones inferiores.