Miguel López, Saúl Fernández y Enzo Jiménez, tripleta del Club de Golf Soria en el Campeonato Juvenil de Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club de Golf Soria contará con tres representantes en el Campeonato Juvenil de Castilla y León 2026, que se celebrará este sábado, 18 de abril, en el campo vallisoletano del Aldeamayor Golf.

Se trata de Miguel López, Saúl Fernández y Enzo Jiménez, que buscarán realizar una buena actuación en un torneo que es valedero para el acceso a los Campeonatos de España Infantil, Alevín y Benjamín 2026 y también para el SACE (Sistema de Acceso a Competiciones de Élite) de la Federación Española de Golf.

El campeonato se disputará bajo la modalidad Individual Stroke Play Scratch y Handicap por categorías, Stableford en el caso de los Benjamines, Alevines e Infantiles con hándicap no nacional, jugándose a 18 o 9 hoyos según las categorías.