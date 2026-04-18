Nuevo pulso entre Calasanz y San José por el ascenso

El San José tiene un desplazamiento muy exigente al campo del Turégano para seguir con su racha de victorias.Mario Tejedor

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Calasanz y San José siguen inmersos en su mano a mano por conseguir el ascenso directo a Tercera Federación y en esta jornada 27 de la Primera Regional de Aficionados tienen un diferente grado de exigencia en sus respectivos compromisos. Mientras el Calasanz recibe al asequible Capiscol el San José afronta uno de los desplazamientos más complicados de la temporada ya que deberá rendir visita al duro Turégano.

La Primera Regional afronta la recta final de la temporada cuando restan cuatro jornadas y el pulso entre Calasanz y San José sigue a flor de piel por alcanzar la primera posición que da derecho a conseguir el ascenso sin tener que pasar por los play off de ascenso. Una pelea fratricida que está servida y en la que cualquier cosa puede pasar dada la igualdad que hay entre los dos equipos sorianos en la clasificación.

El Calasanz parte con ventaja ante el San José en una jornada de sábado en la que Capiscol y Turégano no exigirán igual a los conjuntos sorianos. Peor papeleta tiene un San José que se desplaza al terreno de juego del Turégano para jugar hoy sábado desde las 17.00 horas ante un rival como el segoviano que quiere conseguir una de las dos plazas para jugar el play off de ascenso.

El Turégano partía como uno de los favoritos para subir de categoría, aunque en las últimas semanas se ha desinflado al acumular algunos resultados negativos que le distanciaron de un liderato que llegó a ocupar en los primeros compases de la competición. El equipo de Carlos Carramiñana irá a por los tres puntos para seguir metiéndole presión al Calasanz.

Los de Fran Valero, por su parte, reciben a un Capiscol que tiene muy cuesta arriba la permanencia en la categoría y que debería ser presa fácil en el campo José Andrés Diego. Esta Calasanz quiere subir a Tercera Federación y ahora mismo sólo sus paisanos del San José les pueden aguar el ascenso directo. El derbi soriano de la Primera Regional por subir que promete emociones fuertes hasta mediados de mayo.

El Golmayo Camaretas recibe el domingo desde las 16.30 al Vista Alegre y en caso de ganar les echaría una mano tanto a Calasanz como a San José porque les despejaría el camino en la zona alta de la clasificación. El Sporting Uxama ya ha iniciado la cuenta atrás para despedirse de la Primera Regional una vez consumado su descenso y este sábado desde las 15.45 horas visita al Burgos Internacional.