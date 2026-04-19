Marina Muñoz se impone en el VII Duatlón de Salamanca

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Mismas sensaciones de triunfo en lo alto del pódium de la séptima edición del Duatlón Grupo Andrés de Salamanca, que se ha celebrado este sábado en la capital charra. Por tercera ocasión consecutiva Marina Muñoz (Deporama Triatlón Soriano) (01:01:38) y repitiendo el puesto logrado en 2025 Javier Martín (Marlins Triatlón Madrid) (00:52:56) se han alzado con la victoria final, siendo los primeros en cruzar un arco de meta que, una vez más, enmarcaba la espectacular imagen de la catedral salmantina desde la margen izquierda del río Tormes.

En una tarde con unas temperaturas más propias de la época estival que primaveral, lo que han incrementado la dificultad de la prueba, casi un centenar y medio de deportistas se ha dado cita junto a la iglesia Nueva del Arrabal, en la zona verde existente en torno al puente romano, para participar en una de las pruebas con mayor dotación de todo el país, repartiendo más de 7.500 euros en premios. Entre ellos, algunos de los primeros nombres del deporte de los tres segmentos a nivel nacional e internacional y representantes de clubes de casi todo el país.

El reto a cubrir, un duatlón consistente en un primer sector de carrera de cinco kilómetros a dos vueltas por los caminos de la ribera del Tormes, un segmento ciclista de 20 kilómetros, también a dos vueltas hacia la carretera de Vistahermosa antes de cerrar con otros 2,5 kilómetros a pie.

En la prueba femenina, máxima igualdad entre las que han conformado el pódium final. Con apenas siete segundos han cubierto los primeros 5.000 metros de carrera y han llegado al box Carla Martínez (Diablillos de Rivas), Sonia Bejarano (Triatlón Cidade de Lugo Fluvial) y Marina Muñoz (Deporama Triatlón Soriano), que han salido al sector ciclista también casi a la vez. Ha sido sobre la bicicleta donde la cuellarana ha marcado la diferencia y ha ido incrementando una ventaja que se ha ido por encima del minuto y medio sobre sus inmediatas competidoras cuando ha vuelto al box. Una diferencia que le ha permitido afrontar de forma relajada los últimos 2,5 kilómetros a pie antes de repetir el ritual que ya ha realizado en 2024 y 2025, ser la primera fémina en cruzar la línea de meta del Duatlón de Salamanca. Por detrás, Carla Martínez (Diablillos de Rivas) (01:02:14), que ha impuesto un vertiginoso ritmo en el tercer segmento y ha logrado recortar en casi un minuto la diferencia con Muñoz, aunque no ha sido suficiente para lograr el triunfo, y Sonia Bejarano (01:02:35).

Igualdad total en la prueba masculina cuyo pódium se ha decidido en los últimos metros y por una diferencia de solo unos segundos. La terna ganadora, Javier Martín (Marlins Triatlón Madrid), Kevin Tarek Viñuela (Triatlón Cidade de Lugo Fluvial) e Iván Gil (Club Triatlón Diablillos de Rivas) han ido a la par durante la mayor parte de la competición, con otros duatletas, como Paco Martí (Deporama Triatlón Soriano) y Ánder Michelena (Marlins Triatlón Madrid) como cuarto y quinto, convidados en la disputa del triunfo final.

El grupo de cabeza ha cubierto de forma conjunta los dos primeros segmentos, entrando a la vez a la transición después de los primeros cinco kilómetros de carrera y de los 20 de ciclismo. Ha habido que esperar a los últimos kilómetros de carrera a pie para que todo se haya decidido y la victoria final haya sido para Javier Martín (00:52:56), solo nueve segundos menos que el segundo clasificado, el leonés Kevin Tarek Viñuela (00:53:05), cerrando el pódium Iván Gil (00:53:18).

La prueba, que es puntuable para la confección del ranking absoluto de duatlón, también ha tenido clasificación por equipos. El triunfo femenino ha sido para Escuela de Triatlón Salmantina, seguido por Club Triatlón Charro y Triatlón Ávila. La victoria masculina ha recaído en Triatlón Marlins Madrid, quedando en segunda posición Deporama Triatlón Soriano y terceros Triatlón Cidade de Lugo Fluvial.