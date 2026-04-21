Aday Mara, la joya del baloncesto español, jugó en Soria en 2019 en un Torneo San Saturio

Aday Mara, a la izquierda de la imagen, en el partido de 2019 en el San Andrés con la camiseta roja del Casademont ZaragozaCSB

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Aday Mara, la joya del baloncesto nacional y primer español en ganar con Michigan la Liga Universitaria de Estados Unidos, pisó suelo soriano en 2019 jugando el Torneo de San Saturio de aquella edición, según publicaba el Club Soria Baloncesto en su canal de whatsapp .

El pivot de nada menos que 2.21 de estatura jugó hace siete años en el polideportivo del San Andrés defendiendo los colores del Casademont Zaragoza. Por entonces Aday Mara tenía 14 años de edad y ya llamaba la atención por sus centímetros y por su poderío físico en la pintura.

En su primera temporada en Míchigan, Aday Mara alcanzaba la Final Four de la NCAA (Liga Universitaria de Estados Unidos), convirtiéndose en el primer español en conseguirlo. En la semifinal ante Arizona anotaba 26 puntos, siendo el máximo anotador del encuentro. En la final se imponían a Connecticut y conseguía el título de la NCAA, siendo el primer español en lograrlo.