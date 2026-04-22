El Centro Excursionista Soriano celebra su asamblea el viernes 8 de mayo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Centro Excursionista Soriano (CES) celebrará el viernes 8 de mayo su asamblea de socios, una cita que tendrá lugar desde las 19.00 horas en el Círculo Amistad Numancia . El orden del día es el siguiente:

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Informe de la presidencia. Balance de situación económica. Actividades realizadas y proyectos para la próxima temporada. Planteamiento de cambios en el sistema de inscripción a las excursiones. Nuevos pedidos de la equipación. Recordatorio normativa para asistencia de menores en las excursiones. Mociones, ruegos y preguntas.

Terminada la Asamblea, se procederá a la entrega de trofeos del Campeonato de Esquí de Santa Inés 2026. Desde el club se pide la asistencia de los primeros clasificados o en su defecto enviar a alguien para que lo recoja el premio en su nombre.

Después de la entrega de trofeos, como es habitual, se realizará el sorteo de premios y viajes, donados por el club a los socios asistentes, para a continuación despedir la temporada con un vino español.