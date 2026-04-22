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Polideportivo

El Centro Excursionista Soriano celebra su asamblea el viernes 8 de mayo

También se procederá a la entrega de premios del Campeonato de Esquí de Santa Inés 2026

El CES dará por finalizada la temporada con la asamblea de socios.

El CES dará por finalizada la temporada con la asamblea de socios.Mario Tejedor

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El Centro Excursionista Soriano (CES) celebrará el viernes 8 de mayo su asamblea de socios, una cita que tendrá lugar desde las 19.00 horas en el Círculo Amistad Numancia . El orden del día es el siguiente:

  1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
  2. Informe de la presidencia.
  3. Balance de situación económica.
  4. Actividades realizadas y proyectos para la próxima temporada.
  5. Planteamiento de cambios en el sistema de inscripción a las excursiones.
  6. Nuevos pedidos de la equipación.
  7. Recordatorio normativa para asistencia de menores en las excursiones.
  8. Mociones, ruegos y preguntas.

Terminada la Asamblea, se procederá a la entrega de trofeos del Campeonato de Esquí de Santa Inés 2026. Desde el club se pide la asistencia de los primeros clasificados o en su defecto enviar a alguien para que lo recoja el premio en su nombre. 

Después de la entrega de trofeos, como es habitual, se realizará el sorteo de premios y viajes, donados por el club a los socios asistentes, para a continuación despedir la temporada con un vino español.

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