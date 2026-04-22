Polideportivo
El Centro Excursionista Soriano celebra su asamblea el viernes 8 de mayo
También se procederá a la entrega de premios del Campeonato de Esquí de Santa Inés 2026
El Centro Excursionista Soriano (CES) celebrará el viernes 8 de mayo su asamblea de socios, una cita que tendrá lugar desde las 19.00 horas en el Círculo Amistad Numancia . El orden del día es el siguiente:
- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
- Informe de la presidencia.
- Balance de situación económica.
- Actividades realizadas y proyectos para la próxima temporada.
- Planteamiento de cambios en el sistema de inscripción a las excursiones.
- Nuevos pedidos de la equipación.
- Recordatorio normativa para asistencia de menores en las excursiones.
- Mociones, ruegos y preguntas.
Terminada la Asamblea, se procederá a la entrega de trofeos del Campeonato de Esquí de Santa Inés 2026. Desde el club se pide la asistencia de los primeros clasificados o en su defecto enviar a alguien para que lo recoja el premio en su nombre.
Después de la entrega de trofeos, como es habitual, se realizará el sorteo de premios y viajes, donados por el club a los socios asistentes, para a continuación despedir la temporada con un vino español.