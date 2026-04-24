Seis consejos para hacer deporte durante la primavera que minimizan el problema de la alergia

La alergia se dispara con la llegada de la primavera y hacer deporte al aire libre necesita de una serie de consejos.Mario Tejedor

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los expertos avisan que será una primavera intensa en cuanto al índice de casos de alergia. Un trastorno para la vida diaria que se multiplica en aquellas personas que son alérgicas y hacen deporte al aire libre. Atletismo, ciclismo... toda la práctica deportiva que aparque los pabellones está en riesgo.

Más ocho millones de españoles sufren alergia cada primavera, siete de los cuales son alérgicos a las gramíneas. El resto de reacciones más habituales son, por orden decreciente, al olivo, la arizónica, el plátano de sombra, la salsola y la parietaria. Una gran víctima de este problema son los deportistas que se enfrentan directamente a la causa de su malestar cuando salen a entrenar a la calle.

Estornudos incontrolables, rinitis crónica, picor ocular, cansancio y dolor de cabeza… Estos son algunos de los síntomas más comunes a los que se enfrentan las personas con alergias, una tortura sobre todo a nivel respiratorio y ocular debido al aumento de polen en el ambiente.

Además, esta circunstancia dificulta mantener una rutina de ejercicio físico, sobre todo a quienes practican habitualmente deporte en espacios exteriores. Evitar el ejercicio no es la solución ya que está demostrado que practicar deporte mejora el sistema inmunológico y la salud cardiovascular, beneficiando a quienes sufren alergias estacionales. La cuestión es, por lo tanto, saber cómo adaptar la práctica deportiva para no empeorar los síntomas de la alergia. Algunos de los consejos para minimizar los problemas alérgicos son los siguientes.

1. Cita con un alergólogo o médico deportivo

Tener una valoración médica es fundamental para continuar con la práctica deportiva en primavera. El especialista puede confirmar si tu tipo de alergia permite la práctica de ejercicio al aire libre o si, por el contrario, es mejor pasar a espacios interiores durante estos meses primaverales. También puede ajustarte la medicación si es necesario y ofrecerte pautas personalizadas para evitar crisis asmáticas o reacciones alérgicas durante el ejercicio. Los que sean asmáticos deben llevar consigo el tratamiento indicado, broncodilatadores de rescate y caminar o bajar el ritmo tan pronto como noten síntomas.

2. Evita las horas de mayor concentración de polen y no salir a hacer deporte en días de viento

Es importante que controles la presencia de polen en el aire. Los niveles de polen son más altos entre las 5.00 y las 10.00 horas y también al atardecer. Practicar deporte al mediodía o cambiar a un espacio cerrado si el nivel se dispara puede ser lo más adecuado para quienes padecen una alergia primaveral.

3. Usa gafas y mascarillas adecuadas

Las gafas deportivas envolventes protegen los ojos de las partículas en suspensión, mientras que una mascarilla tipo FFP2 puede reducir la inhalación de pólenes sin afectar el rendimiento deportivo. La mascarilla puede ser incómoda, pero siempre será mejor que sufrir una crisis mientras se practica ejercicio al aire libre.

4. Elige el entorno adecuado

Aunque tu nivel de alergia primaveral te permita practicar deporte en espacios exteriores, debes ser más selectivo con los lugares. Por ejemplo, evita hacer ejercicio en parques con vegetación densa o cerca de campos de cultivo. Opta por entornos urbanos con menos concentración de alérgenos.

5. Ducha, lavar el cabello y cambiar de ropa al terminar

Tras realizar ejercicio al aire libre, es fundamental eliminar los restos de polen que hayan podido depositarse en la piel, el cabello o la ropa para evitar que sigan causando síntomas en casa.

6. Una buena hidratación y preparación física

Estar bien hidratado y calentar correctamente ayuda a mantener las vías respiratorias en condiciones óptimas, lo que puede reducir la aparición de síntomas durante o después del ejercicio.