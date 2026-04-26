Frontenis: V Open Nacional Ciudad de Soria (fotos)

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El V Open Nacional Ciudad de Soria se consolida como una de las competiciones más destacadas del frontenis local, reuniendo a 32 parejas de alto nivel, entre ellas varios campeones nacionales. La jornada se celebró de 9 de la mañana a 21.00h y se disputó en 4 frontones: San Andrés, La Juventud, Quintana Redonda y Fuentetoba.

La pareja formada por José Ángel Clavería y Víctor Gilperez se llevaron el torneo al derrotar en la final a Dani de la Villa y Álvaro Fernández. Eloy González y Sergio García se llevaron el tercer puesto y Diego Melguizo e Iker Barcos fueron los cuartos. En la fase de consolidación, la final fue disputada entre las parejas Gonzalo Martín - Rubén Arranz e Iván Poza - Roberto Vicente, llevándose los primeros la victoria.

La estructura del campeonato combinó una fase inicial de grupos durante la mañana, con eliminatorias directas por la tarde. A medida que avanzó la jornada, la intensidad aumentó hasta concentrar los encuentros decisivos —semifinales y final— en el pabellón de La Juventud, que actuó como escenario principal para los momentos clave del torneo.

Además del atractivo deportivo, el evento destaca por su incentivo económico. La entrada gratuita permite que aficionados y curiosos disfruten del espectáculo sin barreras, mientras que los más de 2.000 euros en premios, junto con trofeos y medallas, suponen un aliciente importante para los participantes. Este equilibrio entre competición, difusión y recompensa contribuye a que el torneo gane relevancia año tras año.