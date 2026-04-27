Castilla y León acaba quinta en el Nacional Sub18 de Segunda División

El equipo de Castilla y León que compitió en el Nacional Sub18 de Segunda categoría.CLUB DE GOLF SORIA

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Castilla y León, con Miguel López como representante soriano en sus filas, cerró en la quinta plaza su participación en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas Sub 18 Masculino de 2ª División celebrado en el recorrido de Rioja Alta.

En la fase previa clasificatoria, en la que Miguel López firmó 88 golpes, el conjunto castellanoleonés ocupó la quinta plaza, con 237 golpes en total. A continuación, Castilla y León cedió ante Cantabria en cuartos de final por 0,5 a 2,5 en un duelo en el que la pareja Miguel López-Fernando Elías no pudo sumar puntos al perder por 3/2. De esta forma, el equipo castellanoleonés pasaba a integrar el grupo de cinco equipos que se enfrentaron en una liguilla todos contra todos en la lucha por la quinta plaza.

En esta liguilla, Castilla y León superó sucesivamente a la Rioja y Castilla La Mancha. Ante la Rioja, el jugador del Club de Golf Soria, formando pareja con Fernando Elías, se impuso en su encuentro por 4/2, mientras que ante Castilla La Mancha también sumaron la victoria por 5/4.

De esta forma, el equipo castellanoleonés acababa quinto en un torneo en el que estuvo integrado por Eduardo Álvarez, Manuel Cano, Miguel López y Fernando Elías, con Antonino Treceño en las funciones de capitán. El hándicap de juego conjunto (1.9) situaba a Castilla y León, teniendo en cuenta este baremo, en el cuarto lugar.