Iker Colmenares, juvenil del Calasanz, participará en julio en la Gothia Cup élite

Iker Colmenares en un partido de esta temporada con el Calasanz.HDS

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Iker Colmenares, jugador juvenil del Calasanz que milita en la Liga Recoletas, participará este verano en la prestigiosa Gothia Cup élite defendiendo los colores de la escuela de tecnificación Pro Tecni Academy. El torneo sueco tendrá lugar del 12 al 18 de julio en Goteborg

La Gothia Cup es el torneo de fútbol juvenil más grande e internacional del mundo atrayendo a equipos de más de 80 naciones. Destinado a jóvenes de 11 a 19 años, el evento incluye partidos, una gran ceremonia de apertura y finales en el estadio Ullevi.

Iker Colmenares acaba de cumplir 17 años y está temporada milita en Calasanz juvenil de categoría regional. En tierras suecas jugará con Pro Tecni Academy, un equipo que forma Manuel Cantero García, que trabajó durante siete años con el Atlético de Madrid y es el propietario de una de las mejores escuela de tecnificación en Madrid

En la Gothia Cup 2026 participan alrededor de 80 países, destacando la presencia histórica de naciones como Suecia, Alemania, Noruega, Finlandia, Inglaterra y Dinamarca. Se juegan aproximadamente 4.500 partidos en 110 campos, atrayendo a más de 52.000 espectadores a la ceremonia de inauguración.

En la Gothia Cup, el término grupo élite (o categoría Elite, normalmente marcado como “E”, por ejemplo B17E o G17E) se refiere a una división especial para equipos de mayor nivel competitivo.

Características del grupo élite: Participan academias profesionales o equipos de alto nivel. El nivel de juego es mucho más exigente. Los partidos suelen ser más competitivos y rápidos. A veces hay selección previa o invitación, no todos los equipos pueden entrar