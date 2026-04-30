El CSB Martínez Tríbez hace la épica sobre la bocina

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

2ªDivisión Femenina:

CSB JUN MARTÍNEZ TRÍBEZ 68 - MESÓN EL ZURGUÉN CB CARBAJOSA BASKET 66

Último partido de la temporada para el junior femenino CSB Martinez y Tribez, donde mostraron su gran juego y supieron mantener el ritmo de juego para conseguir una victoria en un encuentro intenso, emocionante y totalmente igualado hasta el final. Un gran final de temporada para algunas juniors que cierran con victoria su etapa en categorías de formación, con un marcador a favor de 68-66 frente a las salmantinas.

Partido muy completo y colectivo de los dos equipos donde ambos querían la victoria para cerrar la temporada.

El primer cuarto fue un intercambio de buenas defensas y buenos ataques junto a los nervios, salvo que las visitantes metieron un triple sobre la bocina que les permitió irse por delante al final del primer cuarto por 13-16.

En el segundo el CSB Martínez y Tríbez, cuajó el mejor cuarto del partido donde desplegaron todo su juego y fueron más eficaces de cara a canasta. Las salmantinas no pudieron parar el ritmo de juego durante este cuarto. El resultado de 22-12, permitió dar la vuelta al marcador para las sorianas e irse al descanso con un 35-28.

Tras el paso por el vestuario, las sorianas salieron algo confiadas, pero las visitantes fueron a morder y lograron hacer un gran parcial inicial por lo que el marcador nuevamente se igualó, llevando el partido a un intercambio de canastas entre ambos equipos. Sin embargo, esta vez el triple en última instancia del cuarto fue de las sorianas lo que les permitió irse al último cuarto por delante, siendo el parcial 17-22 y un marcador de 52-50 a favor.

En el último cuarto, las chicas de Soria tomaron las riendas del partido y durante casi todo el tiempo consiguieron algo más de renta en el luminoso, con una ventaja a un minuto del final de 5 puntos, pero un par de jugadas desafortunadas fruto de los nervios finales permitió a Carbajosa empatar el partido. Sin embargo, un muy buen ataque final del CSB Martínez y Tríbez permitió anotar la última canasta y conseguir un muy trabajo triunfo final por 68-66 para alegría del equipo, la grada y el club.

Muy Buen partido de todas las chicas que estuvieron metidas en partido para conseguir la victoria. *Destacar el último partido a las junior de segundo año que finiquitan su etapa en el baloncesto base con un triunfo, y son Erika Hernández, Lorena Soria, Mirian Hernández y Yara González que una vez más desplegaron todo su talento en la cancha.

Competición Autonómica de Clubes 3x3:

El pasado domingo 26 de abril se disputó en Salamanca la fase final del Campeonato 3x3 de Clubes de Castilla y León, organizado por la Federación de Baloncesto de Castilla y León (FBCyL). Una competición que arrancó semanas atrás con tres opens clasificatorios —el tercero de ellos celebrado aquí, en Soria— y que reunió en su recta final a los mejores equipos de la comunidad en las categorías infantil (U13) y cadete (U15).

Los equipos sorianos del CSB obtuvieron un buen resultado teniendo en cuenta la calidad de los jugadores de esta competición, logrando terminar los séptimos clasificados en categoría infantil femenina y cadete masculino.

El Club Soria Baloncesto acudió a la cita con una representación de cinco equipos: dos júnior masculinos, un júnior femenino, un cadete masculino y un infantil femenino. Toda una muestra del trabajo y esfuerzo en esta competición de la cantera del club.

En la fase final de Salamanca, tanto el equipo cadete masculino como el infantil femenino del CSB lograron clasificarse y competir hasta el final, cerrando la jornada en una séptima posición. Un resultado digno en una competición de alto nivel, con los mejores clubes de la región presentes.

Los ganadores de cada categoría, que representarán a Castilla y León en el Campeonato de España 3x3 de Clubes, fueron:

Y el campeonato aún no ha terminado para el CSB: los equipos júnior tendrán su fase final el próximo 31 de mayo.