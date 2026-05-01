El bádminton soriano se cita con el Campeonato de España senior de Cáceres

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Desde este viernes, siete jugadores de la provincia diputarán el gran torneo de la temporada como es el Campeonato de España de Bádminton para la categoría senior que se disputará en el pabellón multiusos de Cáceres.

Por parte del Club Bádminton Soria-CS24 participarán: Manuel Acero, David Hernansanz, Santiago Martínez, José Carlos Pérez y Víctor Ortega mientras que por la AD89 competirán Sergio Latorre y Cristina Puebla.

Todos ellos parten con opciones de luchar por posiciones de pódium en una cita en la que se encuentran todas mejores raquetas nacionales buscando el cetro nacional y el billete para el Campeonato de Europa que se disputará en Italia durante el mes de septiembre y cuyos campeones de la competición de este fin de semana obtendrán el billete directo.

La competición arrancará a primera hora de la mañana de este viernes hasta el mediodía del domingo en jornadas intensas debido a la numerosa participación que se acerca a los 400 deportistas.

Además de los más veteranos, Jimena Ayllón y Daniel Marín, jugadores de la categoría sub17, disputarán el Master de Aragón de la categoría programado para este sábado en la localidad zaragozana de Alfajarín. Los dos disputarán el cuadro de individual además del doble femenino para Jimena y el doble mixto para Daniel.