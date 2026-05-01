Triunfo de oficio del Almazán tras un arranque arrollador (1-2)

Publicado por Área 11 Valverde de la Virgen Creado: Actualizado:

CD La Virgen del Camino: Daniel, Javier, Raúl, Sergio, Abel (Ángel, 63´), Alberto, Alejandro (Álvaro, 63´), Pereda, Hugo (Sergio, 63´), Pablo (Lucas, 63´) y Miguel.

SD Almazán: Antonio, Sergio (Catalina, 73´), Yago, Oscar, Javier, Daniel, Ebrahima, Victor, Hugo (Hame, 64´), Javier y Bernardo (Samuel, 85´).

Goles: 0-1 (5´): Daniel, de penalti. 0-2 (9´): Hugo. 1-2 (27´): Hugo.

Árbitro: Frey Domínguez (colegio castellanoleonés). Tarjetas amarillas a los locales Raúl, Javier; y a los visitantes Sergio, Oscar y Daniel.

Campo: Los Dominicos.

Victoria trabajada del Almazán tras conseguir los tres puntos en Los Dominicos ante un rival que supo competir, pero que no tuvo el acierto necesario en los últimos metros. Los de Pablo Ayuso salieron con afán goleador en el arranque del partido y, a los quince minutos, ya mandaban en el luminoso. Pese a que el rival marcó para poner el 1-2, en el segundo tiempo los blanquiazules lograron persistir sobre el verde y llevarse una más que importante victoria a domicilio.

El partido no pudo empezar mejor para el Almazán: en apenas cinco minutos de juego, el colegiado señaló como pena máxima una acción en el área local y Dani Martínez anotó el primer gol para los blanquiazules. Comenzaron con buen pie los de Pablo Ayuso en un arranque de partido inmejorable para el cuadro adnamantino. La tónica del encuentro fue a mejor para el cuadro visitante que, prácticamente diez minutos después de marcar el primer tanto desde los once metros, encontró la segunda diana de la contienda: Hugo se sumó a la fiesta y puso el 0-2 en el luminoso de Los Dominicos.

A La Virgen del Camino no le quedó más remedio que ir a por la igualada en casa y ante toda su parroquia, por lo que intensificó el ritmo de juego para gozar de más acercamientos al área defendida por Antonio. A punto de llegar a la primera media hora de juego, los de Nanín redujeron la ventaja sobre el verde con un penalti que a punto estuvo de despejar el portero visitante. Sin mucho tiempo para más y con todo muy igualado sobre el tapete, se llegó al final de unos primeros cuarenta y cinco minutos en los que los visitantes estuvieron certeros en su zona ofensiva y se marcharon al descanso con una mínima y trabajada renta en el marcador.

Tras el paso por los vestuarios, ambos conjuntos buscaron con insistencia los goles necesarios para cubrir sus objetivos: por su parte, los locales trataron con vehemencia de lograr ese tanto que les llevara al empate y, consecuentemente, les permitiera pelear por los tres puntos; por parte de los visitantes, el conjunto que dirige Pablo Ayuso buscó ese tercer gol que les diera una mayor tranquilidad sobre el terreno de juego.

Los verdes gozaron de alguna que otra oportunidad para obtener un botín mayor, pero estuvieron un tanto desacertados a la hora de rematar a portería. A los adnamantinos les pasó algo similar: gozaron de ocasiones, pero estuvieron erráticos en los metros finales para asegurar todavía más los tres puntos a domicilio.

Con todo, se llegó al final de los noventa minutos con un triunfo sufrido para un Almazán que se llevó la victoria gracias al buen hacer en el primer tiempo, especialmente en los primeros compases del choque. En la segunda parte, pese a la insistencia del rival por empatar, el conjunto visitante se mostró sólido y solvente en defensa para amarrar tres puntos que le acomodan, todavía más, en la zona tranquila de la clasificación.