Miguel López supera el corte para acabar en el puesto 52 en el Campeonato de España Sub 16

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Miguel López, jugador del Club de Golf Soria, cerró en el puesto 52 su participación en el Campeonato de España Sub 16 Masculino 2026 después de tres jornadas de competición, desde el viernes hasta el domingo, en el Infinitum Golf de Tarragona.

El soriano superó el corte, establecido tras las dos primeras vueltas, con sendas tarjetas de 80 y 74 golpes (11 y 5 sobre par, respectivamente), y completó su actuación con un tercer recorrido de 76 impactos (+7), para un total de 230 golpes (+23).

El torneo se desarrolló en el recorrido especial Ruins+Hills del Infinitum Golf, en el cual se dieron cita cerca de 90 participantes. La modalidad de juego fue a 54 hoyos Stroke-Play Scratch, en tres días consecutivos (18 hoyos por día). Al finalizar los primeros 36 hoyos, se estableció un corte en el que clasificaron los 60 primeros jugadores y empatados. La cita era puntuable para el Ranking Nacional Cadete Masculino 2026 y para el R&A World Amateur Golf Ranking.