El CSB Décimas se despide de su afición y ya piensa en la próxima temporada

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Último partido de liga regular para el CSB Décimas recibiendo al tercer clasificado de la liga y cerrando así un año de transición para el equipo soriano y pensando ya en la temporada 26-27.

Partido muy diferente en las dos mitades llegando al último cuarto con los marcadores prácticamente igualados pero que se rompió al final del último periodo.

Una gran salida por parte de los salmantinos marcaron las primeras diferencias en el marcador, más 13 de diferencia en el primer cuarto si bien los dos parciales a favor de los locales 29-22 y 22-21 dejaban el luminoso en un 68 a 71 en el tercer cuarto y que gracias al acierto desde la línea de tres pasó a ser de un 76 a 77 a falta de 6 minutos para terminar el encuentro.

Tras un tiempo muerto del equipo visitante, llegó la reacción universitaria que hizo que se llegase al final del encuentro con la victoria salmantina en un final de partido sin baloncesto, muy bronco y protagonizado por la pareja arbitral.

El equipo ha terminado penúltimo en la clasificación en una temporada en la que no se ha podido luchar por puestos que a principio de temporada se presentaban ilusionantes y esperanzadores..

Una plantilla en la que no todos sus efectivos pudieron iniciar la temporada, lo que unido a bajas por lesiones y nuevas caras dentro del equipo afectaron al devenir de cada jornada, pero aún así la progresión positiva en el juego ha sido evidente a lo largo de los meses.

El Club Soria Baloncesto quiere dar las gracias por el esfuerzo y el compromiso durante todo el año a Carlos Bouza y JJ Carnicero al mando de este gran equipo, y por supuesto la gran ayuda de David La Cruz esta temporada.

Y en la pista, una gran mención y reconocimiento a Eneko Cueto, Gonzalo de Domingo, Héctor Gil, Hugo García, J.J. de la Fuente, Jorge Gómez, Luis Martínez, Marcos Raigón, Martín Navas, Mauro Gámez, Pablo Osorio y Cameron Stitt, junto a la aportación de juniors y cadetes en esta temporada de transición donde todos y cada uno de ellos han dado lo mejor de ellos mismos.