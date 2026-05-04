Daniel Berná y Raúl Pascual, ganadores de la prueba de dobles del Circuito de Madrid de Profesionales disputada en El Robledal

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La pareja soriana formada por Daniel Berná y Raúl Pascual se ha alzado con el título en la prueba de dobles del Circuito de Madrid de Profesionales Dobles disputada en El Robledal, en Villalbilla. Los criterios de desempate les favorecieron para deshacer la igualdad con otras dos parejas.

El dúo del Club de Golf Soria estuvo durante toda la jornada en los puestos de honor, aunque cedieron algo de terreno al final y parecía que ya habían dicho adiós a sus opciones. Sin embargo, una buena reacción en los últimos hoyos les permitió alcanzar a las parejas formadas por Joaquín Estévez-Juan Francisco Ojeda y Julio Moreno-Teresa Díez, todos ellos con una tarjeta de 64 golpes, 7 bajo par, y además superarlos gracias a los criterios de desempate.

Daniel Berná lo explicaba diciendo que al final “hemos tenido suerte porque ha habido un triple empate en el primer puesto, pero como se desempataba por el número de birdies y luego por los nueve últimos hoyos, hemos podido ganar”. Berná valoraba muy positivamente el juego desarrollado, porque “hemos sido bastante agresivos desde el tee y hemos hecho muchísimos birdies e incluso un eagle, que casi la mete de uno en un par cuatro Raúl”, destacaba Berná para añadir que “hemos jugado bastante ordenados y correctos, quitando un par de hoyos tontos en los que hemos hecho los boggies”.

En parecidos términos se expresaba Raúl Pascual al añadir que “en el juego corto no hemos sufrido casi nada, porque o bien hacíamos birdie o se quedaban prácticamente para par. Además, las dos salidas te dan un poco de confianza para luego elegir la mejor opción y a partir de ahí jugar lo bien que hemos jugado, así que nada, muy contentos”.

Tras este triunfo, Pascual repetirá el próximo lunes, día 11, en el Circuito de Profesionales de Madrid con la prueba que se celebrará en el Forus Golf Las Rejas de Majadahona, mientras que Berná se centrará en su debut en el Alps Tour 2026, previsto para los días 14 a 16 de mayo en el Gosser Open de Austria.