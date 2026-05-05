El Torneo Caja Rural de Escuelas de Rugby reunirá a centenas de niños en Los Pajaritos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Estadio Municipal de Los Pajaritos será escenario el próximo sábado 9 de mayo, a partir de las 10.30 horas, del Torneo Caja Rural de Escuelas de Rugby, una jornada que reunirá a centenares de niños y niñas en torno a este deporte en un ambiente marcado por la convivencia, el aprendizaje y la diversión.

Organizado por el Ingenieros de Soria Club de Rugby, el torneo contará con la participación de clubes como Fénix Club Rugby Zaragoza, CD Universitario Zaragoza Rugby, Club Rugby Tarazona, Sanse Scrum Rugby y Club de Rugby La Rioja, que junto a la Escuela Caja Rural de Soria darán forma a una intensa mañana de rugby base.

Cartel de la Escuelas de Rugby que se celebra este sábado.HDS

Las competiciones se desarrollarán en las categorías Sub6, Sub8, Sub10, Sub12 y Sub14, en una jornada pensada para que los más jóvenes disfruten del juego en un entorno seguro y formativo. Más allá de los resultados, este tipo de encuentros tienen como principal objetivo fomentar los valores del rugby —respeto, compañerismo y esfuerzo—, así como ofrecer a los participantes una experiencia enriquecedora tanto dentro como fuera del campo.

El torneo reunirá a familias, entrenadores y aficionados en una cita que volverá a convertir Los Pajaritos en un punto de encuentro del rugby base, reflejo del crecimiento que está viviendo esta disciplina en la ciudad y en su entorno.

Como cierre de la jornada, todos los participantes podrán disfrutar de un tercer tiempo conjunto, en el que los niños y niñas de las distintas escuelas, con la colaboración de sus familias, aportarán postres caseros, generando un espacio de encuentro más allá del terreno de juego. Este tipo de iniciativas contribuyen a reforzar la convivencia entre clubes, creando un ambiente cercano donde compartir, conocerse y seguir construyendo los valores que definen al rugby.

Además, la jornada contará con una zona de ocio con hinchables, que serán instalados por la empresa Festisoria, para que los más pequeños puedan seguir disfrutando de una mañana completa de deporte y diversión.

Tras la finalización del torneo, el protagonismo pasará al Touch Rugby, con la disputa de varios partidos de exhibición que servirán como preparación para la Ronda 4 de las Six Darts International Series, en la que participará el equipo soriano el próximo 16 de mayo en Madrid. Desde el Ingenieros de Soria Club de Rugby se anima a los aficionados a acercarse a Los Pajaritos para disfrutar de una jornada en la que el rugby base será el gran protagonista.