Canal 9 ofrecerá el play off de ascenso del Numancia

El presidente del Numancia, Patricio de Pedro, y el gerente de Canal 9 Soria, Héctor Izquierdo, en la sede del club rojillo.C.D. Numancia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Canal 9 ofrecerá en abierto y en exclusiva los play off de ascenso del Club Deportivo Numancia a Primera RFEF. Canal 9 Soria retransmitirá tanto el partido de ida en Los Pajaritos como el decisivo encuentro de vuelta en tierras baleares.

Canal 9 Soria refuerza su apuesta por acercar el fútbol local a todos los hogares. Además, en su objetivo de facilitar el seguimiento del equipo, los encuentros también podrán verse a través de nuestro canal de YouTube, permitiendo que aficionados de cualquier parte del mundo acompañen al Numancia.

La cobertura arrancará este domingo con el partido de ida de las semifinales de la promoción de ascenso frente a la Unión Deportiva Poblense, en Los Pajaritos. Desde las 11:00 horas, Canal 9 Soria ofrecerá un programa especial con la mejor previa, la retransmisión en directo del encuentro y las reacciones de los protagonistas al término del choque.

Un partido clave en la temporada del Club Deportivo Numancia y una nueva oportunidad para seguir soñando, siempre junto a una afición que continúa siendo el motor de este ilusionante camino, y para que el corazón rojillo siga latiendo más fuerte que nunca.