Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El entorno natural privilegiado de Vinuesa, en la provincia de Soria, acogerá los Campeonatos de España de Duatlón y Triatlón Gravel el próximo domingo 7 de junio. Los espacios alrededor del Embalse de la Cuerda del Pozo presentan condiciones ideales para rodar con las bicicletas Gravel, peculiaridad de esta cita nacional que tiene inscripciones abiertas hasta el próximo 18 de mayo.

El domingo 7 de junio, a las 10:30 h, comenzará el Campeonato de España de Triatlón Gravel Olímpico, con recorridos de 1’5 kilómetros de natación, 34 kilómetros de ciclismo mixto y ocho kilómetros de carrera a pie. El nacional de Duatlón Gravel, en distancia Sprint, comenzará a las 10:45 h, y presenta seis kilómetros en la primera carrera a pie, 24 kilómetros de ciclismo, y dos kilómetros finales de carrera a pie. La última prueba en comenzar será el nacional de Triatlón Gravel Sprint, a partir de las 10:50, con 750 metros de natación, 24 kilómetros de ciclismo, y 6 kilómetros en la carrera a pie.

La entrega de dorsales se realizará el mismo día 7, de 8 a 10 h, en el Polideportivo de Vinuesa, y el acceso al área de transición, en el Campo de Fútbol de la localidad, se abrirá a las 9:15 h. La ceremonia de entrega de medallas se celebrará a las 14 h, y a continuación tendrá lugar la comida para todas y todos los deportistas.

Victorias de prestigio en 2025 en Almazán

Las pruebas nacionales de Duatlón y Triatlón Gravel se celebraron en 2025 en Almazán, con victorias de prestigio en la lucha por los títulos. En el nacional de Duatlón Gravel 2025 se impusieron Sonia Bejarano, del Cidade de Lugo, con un tiempo de 1.16:52; y Sergio Correa, de Isbilya – Sloppy Joe’s, con un registro de 1.04:05; mientras que en de Triatlón Gravel hicieron lo propio María Teresa Martínez, del Triatlón Las Rozas, en 1.35:04, y Javier Álvarez, del Stadium Casablanca Mapei, con un tiempo de 1.08:59.