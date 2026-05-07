Valeránica y Calasanz B pugnan por el título de Liga Provincial este fin de semana

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El desenlace de la Liga Provincial Masculina tiene lugar este fin de semana con el C.D. Valeránica como principal candidato al triunfo y un C.D. Calasanz B que aspira al mismo. Y es que los de Berlanga dependen de ellos mismos para alzarse con un título que no ganan desde hace más de 30 años mientras que el filial calasancio debe ganar su partido y esperar el resultado de su rival. Así está la clasificación de Liga Provincial.

La última jornada de competición llega este fin de semana con el C.D. Valeránica al frente de la competición con dos puntos de ventaja sobre el C.D. Calasanz B. En caso de empate a puntos en la tabla los arlequinados le tienen ganado el gol average a los calasancios (3-1 en Berlanga y 2-2 en Soria) y de ahí que un punto le sirva al equipo que dirige José Luis Catalán para alzarse con el título.

En esa última jornada, en horario unificado para ambos, los dos aspirantes al título se la jugarán a domicilio ante dos rivales que no son nada cómodos. La Valeránica visitando El Cantaro para medirse al C.D. Quintana, cuarto clasificado, y el C.D. Calasanz B pisando el verde de El Lomo para medirse al Covaleda, séptimo en la tabla.

El C.D. Valeránica parecía que tenía el título a tiro de piedra pero un punto de los últimos seis ha provocado que se la juegue en la última jornada con el Calasanz B al acecho. "Estamos mentalmente preparados. Es verdad que dos partidos nos han condicionado pero seguimos ahí arriba. Debemos mantener nuestra portería a cero porque el empate nos vale para lograr el título de campeones", señala Marcos Aparicio.

Marcos Aparicio es el pichichi del C.D. Valeránica y de la Liga Provincial Masculina.C.D. VALERÁNICA

Marcos Aparicio es el pichichi del Valeránica y de la Liga Provincial con 27 goles. Reconoce que la acumulación de partidos puede haber afectado al equipo, un equipo que está al completo para jugar en Quintana. "Sabemos que el Quintana en su campo es difícil aunque en los últimos cuatro ó cinco años se nos ha dado bien. Ellos además afrontan el partido con bajas importantes como la de un central y Gregorio", explica Marcos Aparicio.

El pichichi de la competición indica que, echando cuentas, se dieron cuenta de que la Valeránica llevaba 33 años sin ganar la competición provincial, un título que quieren añadir ahora al de Copa Diputación logrado hace dos años. En este sentido explica que tienen una afición comprometida de Berlanga, Almazán o Soria que les ha acompañado durante la temporada y que igualmente estará animando en Quintana. "Se ha contratado un minibús y a ellos habrá que sumar a los que vayan en sus coches. La afición está animada", indica el jugador ribereño.

El Calasanz B es consciente de la dificultad de alzarse con el título porque, básicamente, no dependen de ellos mismos. Ahora bien, el filial no ha perdido la fe en toda la temporada y tampoco lo va a hacer antes de disparar el último cartucho. "Todo el mundo daba por hecho que la Valeránica iba a ganar la Liga Provincial hace tiempo pero no ha sido así. Nosotros no hemos dejado de confiar y esa confianza es la que nos ha permitido llegar hasta aquí aunque no dependamos de nosotros", indica Santi Sanz, segundo entrenador del C.D. Calasanz B.

El preparador calasancio señala que en la última jornada irán a ganar a un campo que "no es fácil", como es el del Covaleda y esperar a ver lo que ocurre en Quintana para ver lo que hace una Valeránica que "está realizando una gran temporada", más allá del mérito que tiene disputar toda la temporada con pocos jugadores.

"Ahora es todo o nada y creo que la presión la tienen ellos", relata Santi Sanz quien no esconde que ganar la Liga Provincial sería un logro más a la gran temporada en el C.D. Calasanz, una campaña coronada con el histórico ascenso a Tercera del primer equipo.

"Nuestro trabajo de la temporada ya está hecho, ayudar al primer equipo en los entrenamientos y con jugadores. Lógicamente estaría muy bien ganar la Liga, el sábado vamos a disfrutar y ver qué pasa", concluye Santi Sanz.