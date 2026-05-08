Nueva quedada para correr en el Soto Playa de la mano del Puente del Canto

Grupo de mujeres que han participado en algunas de las quedadas del Puente del Canto.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Atletismo Puente del Canto celebra hoy una nueva quedada de iniciación al atletismo para mujeres. La cita, que se viene desarrollando desde hace unas semanas, comienza a las 20.00 horas en las inmediaciones del aparcamiento Soto Playa.

Imagen de la quedada de esta tarde en aparcamiento del Soto Playa.HDS

La quedada tiene como objetivo disfrutar de correr sin necesidad de tener ningún tipo de experiencia. Por esta razón rueda sin tiempos, sin ritmos y cada una de las participantes a su paso. El grupo está compuesto íntegramente por mujeres cuyo objetivo es animar a practicar este deporte. Antes de salir a correr se organizan varios grupos entre las asistentes y así se empieza a rodar.

La idea de realizar estas quedadas nació en el seno del Club Atletismo Puente del Canto, en concreto en socias de la entidad, para animar al sexo femenino a probar con el deporte del atletismo toda vez que en la entidad contaba con un número muy inferior de socias respecto al de socios.