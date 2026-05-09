Langa acoge las finales de los Juegos Escolares

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Langa de Duero acogió este sábado las finales de los Juegos Escolare que organiza la Diputación de Soria.

En la cita participaron 80 escolares finalistas de las distintas categorías que se han jugado durante todo el curso. Han participado Golmayo, San Esteban de Gomaz, Covaleda, Vinuesa, El Burgo de Osma y Almazán. Se ha jugado al fútbol, voleibol, balonmano y baloncesto. Los ganadores fueron en categoría femenina El Burgo de Osma, en categoría mixta Vinuesa y en categoría masculina Golmayo.