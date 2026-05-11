Cosecha de medallas del Club Gimnasia Duero en el Provincial

Detalle de la participación del Club Gimnasia Duero en el Campeonato Provincial.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El pabellón del San Andrés acogió el pasado fin de semana el Campeonato Provincial de Gimnasia Rítmica, una cita en la que estuvo presente el Club Gimnasia Duero con un nutrido grupo de jóvenes deportistas que lograron subir al pódium en las pruebas individuales y por equipos. Todas ellas pasaron a la fase autonómica que se celebrará el día 23 ,24 de mayo en Ávila. Con anterioridad a ese compromiso, los conjuntos benjamín, alevín y cadete participarán el próximo domingo 17 de mayo en la primera Fase de la Liga buscando la clasificación para la final.