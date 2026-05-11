Heraldo-Diario de Soria

Gimnasia rítmica

Cosecha de medallas del Club Gimnasia Duero en el Provincial

El club soriano subió el pódium en pruebas de conjunto e individual y todas la participantes participarán en la fase autonómica que se celebra en Ávila los próximos 23 y 24

Detalle de la participación del Club Gimnasia Duero en el Campeonato Provincial.

Detalle de la participación del Club Gimnasia Duero en el Campeonato Provincial.HDS

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El pabellón del San Andrés acogió el pasado fin de semana el Campeonato Provincial de Gimnasia Rítmica, una cita en la que estuvo presente el Club Gimnasia Duero con un nutrido grupo de jóvenes deportistas que lograron subir al pódium en las pruebas individuales y por equipos. Todas ellas pasaron a la fase autonómica que se celebrará el día 23 ,24 de mayo en Ávila. Con anterioridad a ese compromiso, los conjuntos benjamín, alevín y cadete participarán el próximo domingo 17 de mayo en la primera Fase de la Liga buscando la clasificación para la final.

Las gimnastas de CG Duero cosecharon grandes resultados en el Campeonato Provincial.

Las gimnastas de CG Duero cosecharon grandes resultados en el Campeonato Provincial.HDS

EL CLUB GIMNASIA DUERO EN EL PROVINCIAL

Las gimnastas de CG Duero cosecharon grandes resultados en el Campeonato Provincial.

Las gimnastas de CG Duero cosecharon grandes resultados en el Campeonato Provincial.HDS

EL CLUB GIMNASIA DUERO EN EL PROVINCIAL

Las gimnastas de CG Duero cosecharon grandes resultados en el Campeonato Provincial.

Las gimnastas de CG Duero cosecharon grandes resultados en el Campeonato Provincial.HDS

EL CLUB GIMNASIA DUERO EN EL PROVINCIAL

Las gimnastas de CG Duero cosecharon grandes resultados en el Campeonato Provincial.

Las gimnastas de CG Duero cosecharon grandes resultados en el Campeonato Provincial.HDS

EL CLUB GIMNASIA DUERO EN EL PROVINCIAL

Las gimnastas de CG Duero cosecharon grandes resultados en el Campeonato Provincial.

Las gimnastas de CG Duero cosecharon grandes resultados en el Campeonato Provincial.HDS

EL CLUB GIMNASIA DUERO EN EL PROVINCIAL

Las gimnastas de CG Duero cosecharon grandes resultados en el Campeonato Provincial.

Las gimnastas de CG Duero cosecharon grandes resultados en el Campeonato Provincial.HDS

EL CLUB GIMNASIA DUERO EN EL PROVINCIAL

Las gimnastas de CG Duero cosecharon grandes resultados en el Campeonato Provincial.

Las gimnastas de CG Duero cosecharon grandes resultados en el Campeonato Provincial.HDS

EL CLUB GIMNASIA DUERO EN EL PROVINCIAL

Las gimnastas de CG Duero cosecharon grandes resultados en el Campeonato Provincial.

Las gimnastas de CG Duero cosecharon grandes resultados en el Campeonato Provincial.HDS

EL CLUB GIMNASIA DUERO EN EL PROVINCIAL

Las gimnastas de CG Duero cosecharon grandes resultados en el Campeonato Provincial.

Las gimnastas de CG Duero cosecharon grandes resultados en el Campeonato Provincial.HDS

EL CLUB GIMNASIA DUERO EN EL PROVINCIAL

Las gimnastas de CG Duero cosecharon grandes resultados en el Campeonato Provincial.

Las gimnastas de CG Duero cosecharon grandes resultados en el Campeonato Provincial.HDS

EL CLUB GIMNASIA DUERO EN EL PROVINCIAL

Las gimnastas de CG Duero cosecharon grandes resultados en el Campeonato Provincial.

Las gimnastas de CG Duero cosecharon grandes resultados en el Campeonato Provincial.HDS

EL CLUB GIMNASIA DUERO EN EL PROVINCIAL

Las gimnastas de CG Duero cosecharon grandes resultados en el Campeonato Provincial.

Las gimnastas de CG Duero cosecharon grandes resultados en el Campeonato Provincial.HDS

EL CLUB GIMNASIA DUERO EN EL PROVINCIAL

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