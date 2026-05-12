La Escuela de Caza de Castillejo organiza un curso sobre el cobro con perros de caza

El curso de adiestramiento de perros de caza tendrá lugar en Castillejo.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Real Federación Española de Caza, a través de la Escuela Española de Caza (EEC), celebrará los próximos 20 y 21 de junio de 2026 un seminario monográfico sobre el cobro con perros de caza en el Centro Integral de Estudios y Prácticas Cinegéticas de Castillejo de Robledo (Soria).

Esta acción formativa estará coordinada por los profesores del Aula Canina de la EEC Víctor Martínez Esandi y Jesús Barroso de la Iglesia, y está dirigida a cazadores y aficionados a la caza menor con perro que deseen profundizar en el trabajo de cobro o solucionar problemas relacionados con esta disciplina.

Cartel del curso que se organiza en la Escuela Nacional de Caza de Castillejo.HDS

El seminario contará con una carga lectiva total de 12,5 horas combinando formación teórica y práctica de campo con perros, abordando aspectos fundamentales del adiestramiento aplicado al cobro en perros de caza.

La formación se desarrollará durante la jornada del sábado 20 de junio, en horario de mañana y tarde, y la mañana del domingo 21 de junio, finalizando con trabajo práctico en campo.

El número mínimo de alumnos para la celebración del curso será de 12 plazas y será necesario disponer de licencia federativa en vigor y formalizar correctamente la matrícula. Aunque es recomendable acudir con perro, no será obligatorio para asistir al seminario.

El precio de inscripción será de 160 euros para antiguos alumnos y de 200 euros para nuevos participantes. La matrícula incluye asistencia a todas las clases teórico-prácticas, documentación, cafés, comida del sábado y certificado-diploma acreditativo.

Los interesados deberán remitir el boletín de inscripción cumplimentado junto con el justificante de pago, copia del DNI y licencia federativa en vigor al correo electrónico escuela@fecaza.com. Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de recepción de la documentación completa.