Una internacional española y dos veces campeona de Europa Sub19 apoya al Torneo Futsal Fem

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Anita Marcos es actualmente jugadora del Madrid C.F.F. pero ha pasado por equipos como el Celtic de Glasgow o Valencia C.F. Además, ganadora del Europeo sub19 dos veces consecutivas así como subcampeona de la Copa de la Reina con el Sporting de Huelva. Ella, ha regalado unas botas para que el Torneo Soria Futsal Fem puede sortear en la final de su torneo.

El Torneo Soria Futsal Fem, edición tras edición y ya van siete, ha contado con el apoyo de jugadoras profesionales de actualidad o ya retiradas para promocionar esta modalidad. Tanto sus directoras (María Uriel, Milena Cruz y Raquel Rioja) como las propias jugadoras, ven vital el respaldo a este tipo de acciones para que el deporte femenino crezca y sea visible. Entre ellas se encuentran Marta Balbuena (3 veces campeona de Europa de fútbol sala), Sandra Ramajo (ex capitana de la Real Sociedad y campeona de la Copa de la Reina), entre otras.

La jugadora del Madrid CFF, Ana Marcos, ha regalado unas botas que serán sorteadas.TORNEO SORIA FUTSAL FEM

Sus creadoras reseñan que "es muy importante que las figuras de nuestro deporte brinden esa cercanía y amparo, sobre todo en provincias tan poco conocedoras de ese deporte. Está claro que solo nosotras sabemos lo que cuesta estar y, el esfuerzo y cariño de cada una es muy reconfortante".

También animan al público a acercarse al polideportivo San Andrés los días 18 y 19 de julio para disfrutar del único torneo de fútbol sala femenino de la provincia, el cuál además, fue el primero en ser exclusivo en este género en Soria. Evento referente en la zona norte de España que en tan sólo 3 semanas ha cerrado inscripciones con 12 equipos, unas 150 jugadoras presentes ese fin de semana, algo histórico.