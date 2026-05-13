El Valonsadero Bádminton domina el Regional sub 19 con tres victorias

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Valonsadero Bádminton, en su primer año en la categoría, fue el triunfador en el Campeonato Autonómico Sub19, consiguiendo vencer en tres de las cinco pruebas disputadas y logrando el segundo y el tercer puesto en las otras dos restantes.

Con las ausencias por parte del club soriano del volantista internacional Hugo Sanz y de Noel Romera, sus compañeros de entrenamiento Miguel Pérez e Irene Gárate fueron los grandes protagonistas en el Polideportivo Municipal de Tordesillas (Valladolid) al lograr una doble victoria en las pruebas de dobles mixto formando pareja entre ellos y de dobles masculino y dobles femenino respectivamente. Sobresaliente resultado también para Ian Antón, que a su primer puesto en el dobles masculino, sumó la medalla de plata en la prueba individual. Por último y también destacable fue el primer puesto de África Gazo en el mencionado dobles femenino y el tercer puesto que logró en individual femenino. Un total de 5 medallas: 3 de oro y 1 de plata y 1 de bronce para el Valonsadero Bádminton, que siguen confirmando a los volantistas entrenados por Carlos Palero como la mejor cantera del bádminton regional.

Esta semana el grupo ya ha vuelto al trabajo con la vista puesta en su participación en el “3 Borders Junior International” que se disputará la última semana del mes en Saint Louis (Francia) con el objetivo de seguir sumando experiencia y escalando posiciones en el ranking mundial junior.