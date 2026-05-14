Héctor Díez participa este fin de semana en la Copa del Mundo que se celebra en Alemania

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El soriano Héctor Díez Severino se encuentra y en la localidad alemana de Garmish para disputar la fase europea de la Copa del Mundo de Patinaje Artístico en la modalidad de libre, una competición en la que defiende el título sénior conquistado el año pasado y donde acude con el objetivo de "hacer bien mi trabajo" de cara a clasificar para la fase final del campeonato que en junio se celebraría en Italia.

La competición, en la que toman parte otros 15 patinadores de diferentes puntos de la geografía internacional, arranca el sábado con el programa corto (inicio previsto para las 15.50 horas) y continúa el domingo con el largo (inicio previsto a las 20.20 horas), sumando la puntuación de ambas pruebas para hacer la clasificación general.

"El objetivo no es otro que hacerlo lo mejor posible. Hacer bien mi trabajo porque este año hay más nivel. Ha subido gente de categorías júnior con mucho potencial y no va a ser tan fácil. Tengo que hacer mi trabajo y luego claro que lo mejor sería revalidar el título", relata el patinador.

La prueba que se celebra en Alemania este fin de semana es una fase previa en la que solo los mejores pasan a una fase final que tendrá lugar en Césena del 7 al 1 de julio. "En la fase final hay diez participantes y se distribuye por países. Va un patinador por país, el primer clasificado por lo que si quedara segundo en Alemania pero el primero fuera español iría el que ha quedado primero", explica Héctor Díez quién tendrá a otros dos compatriotas en liza este fin de semana.

Héctor Díez, cuya competición se podrá ver a través de la web www.worldskate.tv, lleva meses entrenando y preparando la presente temporada, un curso en el que presentará un programa renovado. "He preparado una coreografía nueva, un ejercicio más técnico, con algo más de dificultad. Se trata de un trabajo diferente", expresa. En el programa corto el soriano desarrollará un ejercicio en el que representará la idea de un eclipse mientras que en el largo representará un tango.

La competición de la Copa del Mundo que se celebra en Garmish arrancó el pasado día y el patinador soriano ha estado atento a la misma. En este sentido, pudo ver la celebrada el pasado fin de semana en la que estuvo presente Clara Álvaro, a quien los nervios le pasaron factura: "Estar en un campeonato internacional en el que están los mejores del mundo impone, si no has estado nunca en este tipo de torneo es normal tener presión. Tienes un programa de tres minutos y estás pendiente del tiempo, de la ejecución, al final los nervios te juegan una mala pasada. Es algo que nos ha pasado a todos".

"A la niña le diría que siga entrenando, que esta ha sido una experiencia más. Que ir a un campeonato internacional ya tiene mucho mérito y que es normal haber tenido nervios, a todos nos ha pasado. Tiene que esta tranquila porque tendrá más oportunidades", añade Héctor Díez.

El soriano buscará en Alemania el pase a la final para la Copa del Mundo, una final que tiene lugar en Italia a comienzos de junio. En su calendario estival más próximo se encuentra el Campeonato de Cataluña y, ya a mediados de julio, el Campeonato de España en la modalidad Libre.