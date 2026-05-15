El Club Bádminton Soria se juega la permanencia en la última jornada de la Liga Nacional de Clubes

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La edición de la temporada 2026 de la Liga Nacional de Clubes de Primera División finaliza este fin de semana en la que el Club Bádminton Soria-CS24, inmerso en la liga plata, se juega la permanencia en esta división.

En la actualidad, la posición de los sorianos es la que marca la diferencia, estando implicados el Club Bádminton Palma, el equipo filial de Benalmádena y el Club Bádminton Soria-CS24 empatados a puntos. Con el Club Bádminton Estella con tres puntos menos que el grupo de tres y tendiendo el balance de encuentros perdido frente a todos ellos.

Esta situación implica que para que descienda la escuadra soriana, no deberían ganar ninguno de los dos encuentros y debiendo los navarros ganar ambas confrontaciones.

Esta última manga tendrá lugar en la localidad menorquina de Mahón enfrentando a los sorianos al filial del Club onubense IES La Orden en la jornada matinal y contra el Club Bádminton Palma en un encuentro directo por la salvación que se celebrará en la tarde del sábado.

Los jugadores del equipo han estado disputando varios Másters Nacionales y el Campeonato de España absoluto para afrontar esta última manga. Otra parte de los jugadores del club disputarán pruebas territoriales para jugadores de la cantera y para jugadores seniors.

Por un lado, los jugadores sub-17: David Bravo, Álvaro Gómez, Abel Izquierdo y Julia Pérez, acudirán a Medina del Campo (Valladolid) para competir en un torneo territorial de la Federación de Castilla y León de bádminton.

Además, otros dos jugadores sub-17: Jimena Ayllón y Aarón Barrera, junto a los seniors: Manuel Acero, Gustavo Barrera, Santiago Martínez y José Carlos Perez, buscarán en Vitoria las medallas en una prueba similar a la anterior organizada por la Federación Vasca. Las dos pruebas se celebrarán íntegramente en la jornada del sábado.