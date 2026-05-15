El Calasanz organiza este sábado el IV Torneo Joven In Caja Rural de Soria

El fútbol base volverá a ser protagonista con el torneo de Caja Rural que organiza el CalasanzMARIO TEJEDOR

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las instalaciones del campo municipal José Andrés Diago serán este sábado el escenario de la cuarta edición del Torneo de Fútbol 7 Joven In de Caja Rural de Soria que organiza el C.D. Calasanz. A partir de las 9.30 horas arrancará la fase de grupos y pasadas las 19.00 horas se conocerá el nombre del campeones tanto de la categoría alevín como benjamín.

Un total de nueve equipos como son los anfitriones del Calasanz, C.D. Numancia, Juventud Calahorra, San José, C.D. Parquesol, Golmayo Camaretas, Uxama Promesas, Comillas y Aranda Riber. Los partidos tendrá una duración de 20 minutos.

La fase de grupos de las dos categorías definirá los equipos que pasan a la Copa Oro y los que disputarán la Copa Plata. Cada categoría se dividirá en dos grupos y los dos primeros de cada uno de ellos jugarán las semifinales en la Copa Oro. Los terceros y cuatros disputarán la Copa Plata.