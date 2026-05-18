Heraldo-Diario de Soria

Voleibol

Seis equipos del Sporting Santo Domingo subieron al podio en la Copa de Castilla y León

Ganaron las infantiles del Hospital Latorre y los alevines del Sporting Río Duero

Los seis equipos del Sporting Santo Domingo que subieron al podio posan en el propio Polideportivo Pisuerga

Los seis equipos del Sporting Santo Domingo que subieron al podio posan en el propio Polideportivo PisuergaHDS

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Seis equipos del Sporting Santo Domingo se clasificaron este domingo entre los tres primeros en la Copa de Castilla y León, la competición con la que concluye la temporada a nivel regional. Campeones se proclamaron el Hospital Latorre Sporting A infantil femenino y el Sporting Río Duero alevín masculino. Al segundo cajón del podio subieron las alevines del Sporting Santo Domingo A y en la tercera posición se clasificaron los infantiles del Sporting Río Duero, las benjamines del Sporting Santo Domingo A y los benjamines del Sporting Río Duero, que han competido esta temporada en la categoría inmediatamente superior a la suya. Estos éxitos consolidan al Sporting Santo Domingo como uno de los clubes de referencia en el voleibol de base de Castilla y León.

Las infantiles del Hospital Latorre Sporting A superaron en semifinales por 2-0 al Clínica Dental Rueda Ancares Uva A de Valladolid y se deshicieron en la gran final, por un contundente 3-0, de otro equipo de Valladolid, el VCV Castilla. El también dominador del Campeonato Regional de Edad Infantil Femenino estuvo representado en la Copa de Castilla y León por María Algarabel, Carlota Alonso, Carmen Calvo, Celia de Miguel, Vanessa Daganescu, Silvia García, Martina Guiu, Marta Largo, Claudia Munilla, Aisha Ramírez y Celia Romero. El Hospital Latorre Sporting A sólo ha cedido un set en todo el curso en Castilla y León, ya alcanzó en diciembre una meritoria cuarta plaza en la Copa de España que se celebró en Valladolid y participará, a finales de este mes, en Asturias, en el Campeonato de España.

Las infantiles del Hospital Latorre Sporting A no dieron opción alguna a sus rivales en la Copa de Castilla y León

Las infantiles del Hospital Latorre Sporting A no dieron opción alguna a sus rivales en la Copa de Castilla y LeónHDS

Idéntica trayectoria -ninguna derrota en el Campeonato Regional de Edad Alevín Masculino y cuarta posición en la Copa de España de finales de diciembre de 2025- está describiendo esta temporada el Sporting Río Duero, que este domingo logró sendos triunfos en la Copa de Castilla y León. Por un claro 2-0 superó a los benjamines del Sporting Río Duero -compiten como alevines porque no hay rivales de su categoría en toda la región- y por el mismo marcador se deshizo del VCV Duero de Valladolid. Hugo Diago, Enzo Gómez, Mario Miguel, Julián Pascual, Mario Pescador y Mateo Romero son los jugadores del Sporting Río Duero que compitieron este domingo en el Polideportivo Pisuerga de Valladolid, en el que, a mediados del próximo mes de junio, se disputará el Campeonato de España.

Los alevines del Sporting Río Duero se proclamaron campeones de la Copa de Castilla y León

Los alevines del Sporting Río Duero se proclamaron campeones de la Copa de Castilla y LeónHDS

Para la misma competición de carácter nacional está también clasificado el Sporting Santo Domingo A alevín femenino, nuevo subcampeón de la Copa de Castilla y León. En semifinales, le ganó (2-0) al Voleibol Ancares UVa de Valladolid y en el partido decisivo fue superado (2-0) por el VCV Colón, también pucelano. Los infantiles del Sporting Río Duero perdieron su primer duelo ante el Club Voleibol Burgos (2-0), aunque después sumarían un set ante el campeón, el VCV Esgueva. Las benjamines del Sporting Santo Domingo cayeron en semifinales por 2-0 frente al VCV Ansúrez y ganaron el bronce gracias a su victoria por 2-1 contra el Maristas La Inmaculada A vallisoletano. Y los benjamines del Sporting Río Duero quedaron relegados a la tercera plaza porque perdieron (2-0) ante el VCV Duero.

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