Seis equipos del Sporting Santo Domingo subieron al podio en la Copa de Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Seis equipos del Sporting Santo Domingo se clasificaron este domingo entre los tres primeros en la Copa de Castilla y León, la competición con la que concluye la temporada a nivel regional. Campeones se proclamaron el Hospital Latorre Sporting A infantil femenino y el Sporting Río Duero alevín masculino. Al segundo cajón del podio subieron las alevines del Sporting Santo Domingo A y en la tercera posición se clasificaron los infantiles del Sporting Río Duero, las benjamines del Sporting Santo Domingo A y los benjamines del Sporting Río Duero, que han competido esta temporada en la categoría inmediatamente superior a la suya. Estos éxitos consolidan al Sporting Santo Domingo como uno de los clubes de referencia en el voleibol de base de Castilla y León.

Las infantiles del Hospital Latorre Sporting A superaron en semifinales por 2-0 al Clínica Dental Rueda Ancares Uva A de Valladolid y se deshicieron en la gran final, por un contundente 3-0, de otro equipo de Valladolid, el VCV Castilla. El también dominador del Campeonato Regional de Edad Infantil Femenino estuvo representado en la Copa de Castilla y León por María Algarabel, Carlota Alonso, Carmen Calvo, Celia de Miguel, Vanessa Daganescu, Silvia García, Martina Guiu, Marta Largo, Claudia Munilla, Aisha Ramírez y Celia Romero. El Hospital Latorre Sporting A sólo ha cedido un set en todo el curso en Castilla y León, ya alcanzó en diciembre una meritoria cuarta plaza en la Copa de España que se celebró en Valladolid y participará, a finales de este mes, en Asturias, en el Campeonato de España.

Las infantiles del Hospital Latorre Sporting A no dieron opción alguna a sus rivales en la Copa de Castilla y LeónHDS

Idéntica trayectoria -ninguna derrota en el Campeonato Regional de Edad Alevín Masculino y cuarta posición en la Copa de España de finales de diciembre de 2025- está describiendo esta temporada el Sporting Río Duero, que este domingo logró sendos triunfos en la Copa de Castilla y León. Por un claro 2-0 superó a los benjamines del Sporting Río Duero -compiten como alevines porque no hay rivales de su categoría en toda la región- y por el mismo marcador se deshizo del VCV Duero de Valladolid. Hugo Diago, Enzo Gómez, Mario Miguel, Julián Pascual, Mario Pescador y Mateo Romero son los jugadores del Sporting Río Duero que compitieron este domingo en el Polideportivo Pisuerga de Valladolid, en el que, a mediados del próximo mes de junio, se disputará el Campeonato de España.

Los alevines del Sporting Río Duero se proclamaron campeones de la Copa de Castilla y LeónHDS

Para la misma competición de carácter nacional está también clasificado el Sporting Santo Domingo A alevín femenino, nuevo subcampeón de la Copa de Castilla y León. En semifinales, le ganó (2-0) al Voleibol Ancares UVa de Valladolid y en el partido decisivo fue superado (2-0) por el VCV Colón, también pucelano. Los infantiles del Sporting Río Duero perdieron su primer duelo ante el Club Voleibol Burgos (2-0), aunque después sumarían un set ante el campeón, el VCV Esgueva. Las benjamines del Sporting Santo Domingo cayeron en semifinales por 2-0 frente al VCV Ansúrez y ganaron el bronce gracias a su victoria por 2-1 contra el Maristas La Inmaculada A vallisoletano. Y los benjamines del Sporting Río Duero quedaron relegados a la tercera plaza porque perdieron (2-0) ante el VCV Duero.