El Club Bádminton Soria certifica la permanencia en la Primera Nacional Plata

El CB Soria mantiene la categoría en la Liga de Clubes.

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Bádminton Soria-CS24 viajaba a Menorca para jugar la cuarta y última manga de la Liga Nacional de clubes, con la disputa de los dos últimos enfrentamientos de la temporada. Los sorianos lograban la ansiada permanencia. Con parte del objetivo cumplido merced a los resultados obtenidos a lo largo del año, solo una combinación de resultados impediría a los sorianos perder la categoría.

Con los malagueños del Club Bádminton Jorge Guillen ya descendidos, la derrota inicial de los navarros del Club Bádminton Estella les enviaba a la Primera División Bronce, viendo cumplido el objetivo inicial del Club Bádminton Soria-CS24 de la permanencia en la Primera División Plata.

Con la tranquilidad de la consecución de la permanencia, las alineaciones sorianas permitieron disfrutar de oportunidades a los menos habituales, así como la formación de nuevas parejas pensando ya en la próxima temporada.

Los dos encuentros celebrados este sábado concluyeron con derrotas sorianas frente al filial del IES La Orden y los mallorquines del Club Bádminton Palma. Las victorias de los individuales de Nora Martínez y Lucas Bollo pusieron el punto final a la participación de la Liga Nacional.

Los sorianos concluyeron en una meritoria décima posición que aseguran la participación en la misma categoría una temporada más.

Sin casi tiempo de descanso, la directiva de club comenzará a planificar la próxima temporada buscando los recursos que permitan la continuidad en esta competición.

Además de la liga clubes, otro gran número de jugadores participaron en tres pruebas de carácter territorial. En Vitoria los sorianos cuajaron una gran competición cosechando un gran número de medallas. Tres jugadores, Manuel Acero, Jimena Ayllón y Santiago Martínez se hicieron con dos medallas de oro cada uno, además de otro título de José Carlos en la modalidad de individual.

Los sorianos que compitieron en Vitoria.HDS

Completaron la nómina de medallas la plata de Aarón Barrera en el doble masculino sub17 y el bronce obtenido por el doble senior de Gustavo Barrera y José Carlos Pérez.

El fin de semana concluyó en Medina del Campo con la participación de parte de la cantera del club, donde Álvaro Gómez y Julia Pérez se hicieron con sendas medallas de plata en las modalidades de dobles de la categoría sub17.