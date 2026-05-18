Georgi Lilov logra la plata continental en kickboxing y dos sorianos suben al podio en el Europeo ISKA

Georgi Lilov en el podio a la izquierda de la imagenHDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El deporte soriano firmó una destacada actuación en el Campeonato de Europa ISKA celebrado en Heilbronn (Alemania), donde Georgi Lilov consiguió el subcampeonato continental y William Martínez y Antonio Moreno Martín finalizaron en posiciones de podio. Los tres deportistas lograron además la clasificación para el próximo Campeonato del Mundo en una competición que reunió a más de 1.200 participantes procedentes de distintos países europeos.

Los representantes de Soria completaron una sobresaliente actuación en una de las principales citas continentales de deportes de contacto, celebrada en el Eisstadion Heilbronn, escenario que acogió durante varios días combates de alto nivel en distintas modalidades.

El principal resultado llegó de la mano de Georgi Lilov, que se proclamó subcampeón de Europa en Light Contact (-80 kilogramos) tras completar un gran campeonato y superar diferentes eliminatorias frente a algunos de los mejores especialistas del continente.

También destacaron William Martínez, que logró la tercera posición europea en Light Contact (-63 kilogramos), y Antonio Moreno Martín, que alcanzó el tercer puesto europeo en K1 Light (-75 kilogramos), completando así una sobresaliente participación de la representación soriana.

El éxito fue todavía mayor con la consecución de la clasificación para el Campeonato del Mundo, un premio al rendimiento mostrado durante el Europeo y que permitirá a los tres deportistas seguir compitiendo al máximo nivel internacional.

El campeonato, organizado por la International Sport Kickboxing Association (ISKA), reunió pruebas de K1 Rules, Muay Thai, Full Contact, Point Fighting, Light Contact, K1 Light y modalidades de formas, convirtiéndose en una de las grandes referencias del calendario europeo de deportes de contacto.