El Ingenieros de Soria Touch Rugby repite podio en las Six Darts International Series

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ingenieros de Soria Touch Rugby firmó una destacada actuación el pasado fin de semana en la cuarta ronda de las Six Darts International Series, celebrada en el Campo Municipal de Rugby Las Leonas, en el madrileño barrio de Vallecas, logrando un meritorio tercer puesto en una jornada marcada por el intenso calor y el alto nivel competitivo de los equipos participantes.

El conjunto soriano arrancó el torneo dejando muy buenas sensaciones, imponiéndose por 1-3 a Madrid Titanes en un encuentro serio y muy completo tanto en ataque como en defensa. Posteriormente, el Ingenieros volvió a mostrar una buena versión para superar por 2-3 a Arquitectura, consolidando un gran inicio de competición.

El tramo más exigente de la fase de grupos llegó en los dos últimos encuentros. Frente a El Salvador, el conjunto soriano cayó por 7-3 ante un rival que supo aprovechar mejor el desgaste físico del encuentro y mantener un ritmo muy alto durante todo el partido. Ya en el cierre de grupo, el Ingenieros plantó cara a Arroyo Alligators, uno de los referentes del circuito, en un duelo muy igualado que terminó con derrota por un ajustado 3-2.

Pese a ello, la derrota de El Salvador frente a Madrid Titanes y la suma de puntos bonus permitió al Ingenieros de Soria TR finalizar en segunda posición de grupo, accediendo así al partido por el tercer y cuarto puesto y manteniendo intactas sus opciones de volver a luchar por las medallas.

Imagen de uno de los partidos jugados en Vallecas.HDS

En ese encuentro decisivo esperaba el duro conjunto inglés Banbury RUFC Touch, uno de los equipos internacionales más experimentados del torneo. Sin embargo, el Ingenieros volvió a ofrecer una gran imagen, especialmente en el apartado defensivo, una de las claves del crecimiento mostrado por el equipo durante toda la jornada.

Los sorianos llegaron a adelantarse en dos ocasiones gracias a los ensayos de Astu y Álvaro, aunque el conjunto inglés logró igualar el marcador prácticamente sobre la bocina, llevando el encuentro al sistema de desempate conocido como drop-off, procedimiento habitual en el Touch Rugby en el que los equipos van reduciendo progresivamente el número de jugadores sobre el campo —pasando de 6 contra 6 a 4 contra 4 y posteriormente a 3 contra 3— hasta que uno de los dos conjuntos consigue el denominado “ensayo de oro”.

Finalmente, y tras una enorme fase defensiva del Ingenieros, el partido se resolvió en el 4 contra 4 gracias a una gran acción individual de Eliexer, que consiguió el ensayo definitivo que otorgaba al conjunto soriano el tercer puesto del torneo, repitiendo así el podio logrado en la anterior ronda celebrada en Soria.

El título de esta cuarta ronda fue para el equipo anfitrión, Pakaru Touch Team, que se impuso en la final a Arroyo Alligators también mediante el sistema de drop-off, tras finalizar el tiempo reglamentario con empate.

Más allá de la clasificación final, el Ingenieros de Soria TR volvió a demostrar la enorme evolución del equipo en muy poco tiempo, consolidándose como un conjunto cada vez más competitivo dentro de unas series internacionales de gran nivel. El equipo tendrá una última oportunidad para seguir mostrando su crecimiento en la Ronda 5, que se celebrará el próximo 20 de junio en Bilbao, y que pondrá el broche final a la temporada del circuito.