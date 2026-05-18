Malena Martín logra tres oros en el regional escolar de salvamento y socorrismo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Malena Martín Guillamón fue la gran triunfadora en la décima edición del Campeonato de Castilla y León en edad escolar celebrado el pasado fin de semana. La integrantes del Club 27 Grados lograba hasta cuatro medallas de oro y una de plata en la cita regional.

Malena Martin lograba la primera posición en la disciplina de 50 metros arrastre maniquí. También alcanzaba la medalla de oro en la prueba de los 100 metros socorrista y se convertía en la participantes con mayor puntuación femenina.

Los éxitos de Malena Martín también llegaban por equipos defendiendo los intereses del Club 27 Grados. El conjunto soriano era plata en el relevo combinado, una segunda posición que también era para Erika Llorente Carramiñana, Mara Moreno Ochagavía y Gema Hernández García.