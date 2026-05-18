Molina y Cortés alcanzan las semifinales del regional de billar de tres bandas

Molina y Cortés, el segundo por la izquierda y el segundo por la derecha, respectivamente.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El CA Numancia de Billar volvió a firmar una destacada actuación en el ranking regional de Tres Bandas, celebrado en el Círculo de la Unión de Burgos, donde cinco jugadores sorianos alcanzaron los cuartos de final de una competición que reunió a varios de los mejores especialistas de la modalidad.

Los representantes sorianos que lograron acceder a esta ronda fueron Fernando González, Jerónimo Miguel, Eduardo Molina, Carlos Cortés y Rafa Soto, una amplia presencia que confirmó el buen momento del club soriano en la competición autonómica.

Los cruces de cuartos de final dejaron los siguientes resultados: Jesús Antón superó a Eduardo Lera por 35-24, Carlos Cortés venció a Jerónimo Miguel por 40-22, Eduardo Molina se impuso a Fernando González por 40-24 y Salva Díez derrotó a Rafa Soto por 35-22.

Entre todos ellos, únicamente Eduardo Molina y Carlos Cortés consiguieron avanzar hasta las semifinales. En esa ronda, Salva Díez superó a Eduardo Molina por 40-12, mientras que Jesús Antón venció a Carlos Cortés por 40-30.

La final terminó cayendo del lado de Jesús Antón, que se proclamó vencedor tras derrotar a Salva Díez por un ajustado 40-37.

Eduardo Molina rozó el premio a la mejor serie

La competición incorporó como novedad un premio especial de 100 euros destinado al jugador que lograra la serie mayor del torneo. Hasta los cuartos de final el premio tenía acento soriano gracias a Eduardo Molina, que firmó una brillante tacada de ocho carambolas.

Sin embargo, en semifinales Salva Díez logró una serie de 10 carambolas, arrebatando finalmente el premio al jugador soriano.

Tras la disputa de esta prueba, el circuito regional continuará con una nueva cita que tendrá lugar en Astorga, donde los jugadores del CA Numancia de Billar buscarán mantener el nivel mostrado en Burgos.