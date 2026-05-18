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El Club de Tenis de Mesa Soriano cierra la mejor temporada de su historia

Juega la fase de ascenso en León y cae eliminado en cuartos de final ante Zamora

El equipo del CTM Soriano que ha competido esta temporada.

El equipo del CTM Soriano que ha competido esta temporada.HDS

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El Club de Tenis de Mesa Caep Soriano pone el cierre a la mejor temporada de su historia y lo hace jugando la fase de ascenso. Una campaña sobresaliente de los azules al llegar hasta los cuartos de final .

La fase de ascenso a superior categoría se disputaba el pasado sábado en León y el CTM Caep Soriano alcanzaba los cuartos de final para verse las caras contra Zamora. "Ha sido un partido donde nuestros jugadores han dado el último empujón de esta gran e ilusionante temporada. No ha podido ser, se ha caído con un 4-1 en el global en cuartos de final contra el equipo zamorano. Esta temporada nos ha demostrado dónde estamos y dónde podemos llegar", señalaba el club en una nota de prensa.

El CTM Soriano afronta ahora un periodo de descanso para dentro de poco comenzar a planificar la próxima temporada en la que el objetivo será mejorar el rendimiento del curso que acaba de finalizar.

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