Los equipos cadetes del Río Duero Soria comienzan el Campeonato de España

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los equipos cadete masculino y cadete femenino de Río Duero Voley comienzan este martes por la tarde sus respectivos Campeonatos de España. El conjunto cadete masculino disputará la competición nacional en Castellón, mientras que el cadete femenino lo hará en Almería, en dos citas que reunirán a los mejores equipos de España de la categoría.

Ambos equipos afrontan esta experiencia nacional tras lograr su clasificación durante la temporada y viajarán hoy junto a sus cuerpos técnicos para comenzar mañana la competición.

La cantera celeste continúa además sumando buenos resultados en los Campeonatos de España de base, después del tercer puesto conseguido por el equipo juvenil masculino y la sexta posición lograda por el junior masculino, que cayó en cuartos de final ante el posterior campeón en un ajustado encuentro que terminó 3-2.

Los campeonatos se desarrollarán durante toda la semana y servirán para cerrar la temporada de ambos conjuntos en el ámbito nacional.