La Peña Bética Soriana se inaugura el sábado en el Bar Maná

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Peña Bética Soriana echa a andar el próximo sábado con un acto inaugural que tendrá lugar a partir de las 19.30 horas en su sede en el Bar Maná. Una puesta en marcha en la que se ofrecerá un vino español y en la que se seguirá el último partido de Liga del Real Betis ante el Levante. En el descaso del encuentro se organizará un bingo en la que será una jornada histórica para los béticos de Soria.

Eduardo Sanz Velasco es el presidente de la peña y el gran impulsor de la misma a principios del pasado mes de marzo. Sanz, bético desde la cuna, había observado que en los últimos años se veían muchas camisetas verdiblancas por Soria y ello le llevó a la idea de crear esta Peña Bética Soria, la 615 oficial del club sevillano. Rubén Sanz Mayor será el vicepresidente y Gustavo Gonzalo Romera el tesorero.

Medio centenar de socios alrededor de los colores béticos y las inscripciones para engrosar el número de peñistas siguen abiertas. Los precios son de 40 euros para los aficionados mayores de 15 años, de 15 euros para las edades de 11 a 15 años y gratis para los menores de 11 años, aunque, eso sí, uno de los padres tiene que ser socio. Hacerse socio tendrá como regalo una bufanda del Betis.

Bufanda del Betis que regalará la Peña Bética Soriana.

La Peña Bética Soriana acaba de nacer y en mente ya piensa en varias actividades para realizar de cara al futuro. Una de sus inquietudes es la de organizar viajes al extranjero aprovechando que el Real Betis jugará la próxima temporada la Liga de Campeones.