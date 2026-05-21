Marcos Ortega, fuera del corte en una nueva entrega del Campeonato de España Mid Amateur Masculino

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Marcos Ortega, jugador del Club de Golf Soria, se quedó fuera del corte en una nueva entrega del Campeonato de España Mid Amateur Masculino, celebrada del 15 al 17 de mayo en el recorrido vizcaíno de Neguri.

Ortega terminó con un acumulado de 168 golpes tras sendos recorridos de 86 y 82 impactos, un resultado insuficiente para superar el corte establecido en 160 golpes tras la segunda ronda de una competición reservada para golfistas mayores de 25 años.

La victoria fue para Jon López con dos golpes por debajo del par del campo. En la segunda plaza se clasificaba Pablo Heredia con el par del campo y el podio lo completaba Óscar Ochotorena con un golpe por encima del par del campo.