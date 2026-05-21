Valencia volverá a acoger la Copa del Rey 2027 de voleibol

Imagen del partido de cuartos de final de la Copa del Rey 2026 en el que el Grupo Herce perdía ante Cisneros en Valencia.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Pabellón de la Fuente de San Luis, La Fonteta, será del 4 al 7 de febrero de 2027 el escenario de la 52ª edición de la Copa del Rey de voleibol. El recinto valenciano, que ya acogió la edición de este año repetirá como sede del torneo del KO, en un evento que volverá a estar organizado por la RFEVB con el apoyo de la Generalitat, la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Valencia, y la colaboración de la Federación de Voleibol de la Comunidad Valenciana.

El Grupo Herce Soria regresará a la capital del Turia con el objetivo de sacarse la espina de este año en el que el equipo soriano caía eliminado a las primeras de cambio. Los celestes perdía en los cuartos de final ante Cisneros Tenerife.

Tras la exitosa celebración de la Copa de 2026, la RFEVB vuelve a formar equipo con las instituciones y administraciones locales para seguir creciendo y convertir a Valencia y La Fonteta en el mejor escenario para dar un nuevo salto de calidad, con nuevos horizontes de crecimiento, más eventos paralelos y una experiencia para el aficionado aún mayor.

Cuando aún no se han apagado los ecos del final de la temporada 2025-26, la Superliga Masculina ya conoce la sede de uno de los principales hitos de la temporada, el lugar de celebración de la Copa de SM el Rey, donde los ocho mejores conjuntos de la SVM al finalizar la primera vuelta pelearán por suceder en el palmarés a Conectabalear CV Manacor.

“En febrero, la Copa del Rey fue un hito sensacional, pero queremos ser ambiciosos y seguir creciendo. La buena sintonía y la colaboración con las administraciones locales nos permite pensar en València como el lugar más adecuado para continuar dando saltos de calidad, creciendo para celebrar una Copa aún más espectacular y con nuevas cotas a alcanzar” – explicaba Felipe Pascual, presidente de la RFEVB.

Una de las grandes novedades de la Copa del Rey de 2027 será la celebración de la MiniCopa del Rey, con la participación de los equipos cadetes de cada uno de los clubes participantes en la edición sénior. La primera edición de la MiniCopa tendrá lugar en el municipio de Sedaví, localidad cercana a València y con gran tradición de vóley desde la fundación del club local en 1992.