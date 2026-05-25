La Histórica de Abejar cumple 15 ediciones junto a 15 ex históricos y un gran pelotón

Imagen de una de las ediciones de la Clásica de AbejarMARIO TEJEDOR

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Abejar ya tiene todo preparado para celebrar este fin de semana la que será la XV edición de La Histórica, que ronda los 180 participantes, entre los que hay 15 ex históricos conmemorado la presente edición, a los que se suman cerca de 40 acompañantes.

Como cada año, tendrá carácter solidario y un euro de cada inscripción irá destinado a una asociación soriana, en este caso a Autismo Soria. Este año el cartel rinde homenaje a Javi Molina, gran amante del ciclismo clásico y que falleció hace unos meses. La imagen es obra del pintor y ex ciclista profesional Miguel Soro.

Como cada año, cada participante contará con un obsequio característico de la cita clásica de Abejar, en la bolsa del participante junto a productos locales, y que cada año rinde homenaje a algún club o personaje relevante del ciclismo al que se rinde homenaje.

Cartel de La Histórica de Abejar de este año.HDS

En esta ocasión, con los colores amarillo y verde como protagonistas, el maillot homenajea al creador de La Histórica, Alberto Faricle, con el que consiguió un campeonato de Cataluña junto a su amigo Negredo, con el equipo Café de Baix Teia en la Pista Juveniles Americana.

La cita corre a cargo del Club Ciclista Los Muros con el lema de "nada de barritas energéticas ni bebidas isotónicas y si porrón de vino y Torreznos de Soria". Una marcha hermanada con la Chiannina de la Toscana y la Rioja y Pedal de Cenicero (La Rioja).

15 AÑOS, 15 HISTÓRICOS

Al pelotón de clásicos, muchos de ellos sin perderse ninguna edición, se suman los ex ciclistas profesionales que vivieron en sus propias carnes como era el ciclismo de hace unas décadas. E

Este año se cumplen quince ediciones y serán quince los ex profesionales: Andoni Balboa, Iñaki Gastón, Andrei Zinhenko, Serguei Smetaine, Alfonso Gutiérrez, J. Ángel Rivero, Fernando Pacheco, Carmelo Miranda, Miguel Soro, J. Antonio Pomar, Fermín Gómez, Modesto Urrutibeazcoa, Manuel González y, como invitados de honor, Pirelli y Julio Espeso.

Programación de La Histórica de Abejar de este año.HDS

Todos ellos ya más 'históricos' ya que han participado en ediciones anteriores junto a un pelotón de amantes del ciclismo cada vez más conocido.

PROGRAMACIÓN

Las actividades complementarias comenzarán el viernes por la tarde noche con una barbacoa guateque junto a la Asociación El Navazo de Abejar.

El sábado por la mañana desde las 11.00 horas habrá una contrarreloj de unos siete kilómetros entre los refugios de Mojabragas y El Amogable, en el corazón de Pinar Grande, con mono o buzo de contrarreloj.

Por la tarde habrá charlas, mercadillo ciclista, exposición de material y bicicletas de ex profesionales, exposición de cuadros sobre el ex ciclista Miguel Soro, presentación del libro 'Vencer en tierra de Espías', a cargo de su autor, Juanjo Moral, hamburguesada, concierto a cargo del grupo 'Rumbarola' y danza del fuego. Este año, como novedad, los asistentes podrán degustar 'café asiático'.

EL DOMINGO, MAILLOT DE LANA, ASFALTO Y TIERRA

Ataviados con maillots y complementos de equipos clásicos, los participantes recorrerán 60 kilómetros, principalmente por pistas de tierra y cumpliendo dos requisitos principales; que las bicicletas sean anteriores a 1992 y que las palancas de cambio se encuentren en el cuadro de la bicicleta.

La Histórica partirá A las 9.30 horas del frontón de Abejar para recorrer pistas de asfalto y tierra de caminos, para revivir las competiciones de los equipos de antaño, con la primavera y pueblos medievales como Calatañazor de testigo.

El recorrido de la Histórica comienza en Abejar, pasando por pueblos de gran belleza, como Muriel Viejo con su bosque de álamos, Muriel de la Fuente con la Fuentona, Abioncillo, singular por su paraje, Calatañazor pueblo de encanto medieval, Cabrejas del Pinar y como meta Abejar, la puerta de pinares.

Una jornada no competitiva, sin prisas y para todos los públicos, con paradas en el Hotel de El Cielo de Muriel, Calatañazor, donde esperan las torres de Torreznos de Soria, vermú en Cabrejas del Pinar y comida con entrega de trofeos y premios al regreso a Abejar.

Esta marcha nació en 2012 de la mano de Alberto Faricle y el Club Ciclista Los Muros de Abejar, con el propósito de “rendir homenaje al ciclismo y a los ciclistas de aquella época, que realizaban tantos esfuerzos por pistas sin asfaltar y que tan buenos momentos nos han dado”.

La cita está organizada por el Club Ciclista Los Muros de la localidad, con la colaboración de la Asociación El Navazo y el Ayuntamiento de Abejar, así como Diputación de Soria y Caja Rural.