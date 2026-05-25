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La VIII Icnitas Runner se celebra el próximo 20 de junio

Ese mismo día se celebra en Tierras Altas la marcha senderista con recorridos de 9 y 21 kilómetros. El plazo de inscripción ya está abierto

Tres participantes entrando en meta en una de las ediciones de la Ruta de las Icnitas.

Tres participantes entrando en meta en una de las ediciones de la Ruta de las Icnitas.HDS

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Cuenta atrás para la 8ª Quedada Icnitasrunner y Marcha Senderista!. El próximo 20 de junio, volvemos a disfrutar de un día inigualable de deporte, ocio y naturaleza, recorriendo las pistas y caminos por donde habitaban los antiguos dinosaurios. 

Programa del día (sábado, 20 de junio)

09:00 horas: Salida oficial de la Marcha Senderista y de la Carrera Icnitasrunner. Dos recorridos disponibles (9 km y 21 km) por pistas y senderos espectaculares. (¡Recuerda que es una prueba NO competitiva, el objetivo es disfrutar!)

12:00 horas: Carreras infantiles en el parque para los más pequeños, justo en la zona de meta donde estaremos arropando a todos los participantes.

15:00 horas: Gran paella popular para todos los participantes y acompañantes.

17:00 horas: Sorteo de regalos donados por los colaboradores.

Las inscripciones están ya abiertas en:  https://www.rockthesport.com/evento/8icnitasrunner 

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