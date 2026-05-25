Trail
La VIII Icnitas Runner se celebra el próximo 20 de junio
Ese mismo día se celebra en Tierras Altas la marcha senderista con recorridos de 9 y 21 kilómetros. El plazo de inscripción ya está abierto
Cuenta atrás para la 8ª Quedada Icnitasrunner y Marcha Senderista!. El próximo 20 de junio, volvemos a disfrutar de un día inigualable de deporte, ocio y naturaleza, recorriendo las pistas y caminos por donde habitaban los antiguos dinosaurios.
Programa del día (sábado, 20 de junio)
09:00 horas: Salida oficial de la Marcha Senderista y de la Carrera Icnitasrunner. Dos recorridos disponibles (9 km y 21 km) por pistas y senderos espectaculares. (¡Recuerda que es una prueba NO competitiva, el objetivo es disfrutar!)
12:00 horas: Carreras infantiles en el parque para los más pequeños, justo en la zona de meta donde estaremos arropando a todos los participantes.
15:00 horas: Gran paella popular para todos los participantes y acompañantes.
17:00 horas: Sorteo de regalos donados por los colaboradores.
Las inscripciones están ya abiertas en: https://www.rockthesport.com/evento/8icnitasrunner